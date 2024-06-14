Kurban keserken hastalıklara dikkat! Bu iki parçayı yan yana tutmayın...

Kurban Bayramı dolayısıyla hayvanlarla daha fazla temas edilmesi ve kurban eti tüketilmesi bazı zoonotik hastalıklara maruz kalma riskini artırıyor. Halk Sağlığı uzmanları, Kurban Bayramı'nda kurbanlık hayvan nakli ve alımından başlayarak etlerin tüketilmesine kadar sağlık ve hijyen kurallarına özen gösterilmesi konusunda uyarıyor.

"İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATILMAMALI" Konuya ilişkin konuşan Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ferdane Şeyma Toplu, İslam dininin önemli vecibelerinden biri olan kurban ibadetini yerine getirirken insan ve çevre sağlığının tehlikeye atılmaması gerektiğini belirtti. Kurban Bayramı süresince kişilerin özellikle 'kist hidatik' ve 'şarbon' hastalığından korunma önlemlerine uyması gerektiğini ifade eden Halk Sağlığı Uzmanı Toplu, "Kist hidatik hastalığı; insanların akciğer, karaciğer, dalak ve beyin gibi iç organlarında kistler oluşturarak ölüme neden olabilen bir hastalıktır. Hastalık etobur hayvanlardan özellikle de köpeklerden insanlara bulaşmaktadır. Kistli sakatatlarının köpeklere yedirilmesiyle de enfeksiyon tekrar köpeklere geçmektedir. Böylelikle de enfeksiyon zinciri kırılmadan devam etmekte. Bu nedenle enfeksiyonun köpeklere geçişini önlemek amacıyla Kurban Bayramı sürecinde kistli sakatatların köpeklere yedirilmemesi gerekmektedir. Bu sakatatlar derin çukurlara gömülmelidir. Bir diğer hastalığımız ise deri şarbonudur. Bu hastalık da hayvanların etine, derisine ve hayvanların kirlettiği materyallere temasla insanlara bulaşan bir hastalıktır. Eğer şarbon şüpheli bir hayvan varsa, bu hayvanların kesinlikle kesilmemesi, derisinin yüzülmemesi ve etlerinin tüketilmemesi gerekmektedir. Ayrıca şarbonlu hayvanların kesim sırasında ve sonrasında kanlarının siyah renkte akması ve pıhtılaşmaması, kesim yapan kişiler tarafından şarbon şüpheli hayvanın fark edilmesini sağlayabilir. Kişiler eğer böyle bir durumla karşılaşırsa hayvana müdahale etmemeli, ilgili Tarım ve Orman Müdürlüklerine ihbarda bulunmalıdır" diye konuştu.





"ETLER SAKATATLARLA AYNI ORTAMDA BULUNDURULMAMALIDIR"

Kurbanlık hayvanların veteriner hekim kontrolünden geçmiş sağlıklı hayvanların olması gerektiğinin altını çizen Toplu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurban kesimlerinin belediyelerin belirlediği kurban kesim noktalarında veya mezbahanelerde görevli ehil kişiler tarafından hijyenik şartlarda gerçekleştirilmesi, ayrıca kesim sonrasında etlerin parçalanmasıyla birlikte etlerin üzerinde bulunan veya çevreden bulaşan mikroorganizma sayısında artış olacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Etlerin mümkün olan en büyük parçalar şeklinde ve en kısa sürede soğuk alanlara alınarak muhafaza edilmesi gerekmektedir. Sakatatlarla birlikte etlerin de aynı ortamda olmamasını ayrı şekilde muhafaza edilmesini öneriyoruz."



Bazı zoonotik hastalıkların insanlara çiğ veya az pişmiş et tüketilmesiyle bulaştığını da hatırlatan Toplu, kişilerin çiğ veya az pişmiş et tüketmemesini önerdi.