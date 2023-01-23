Kurdeşen Bulaşıcı Mı? Kurdeşen (Ürtiker) Başkasına Geçer Mi, Temasla Bulaşır Mı?

Deride kaşıntı ve kabarıklık sonucu karşımıza çıkan kurdeşen bulaşıcı mı sorusu herkesin kafasını kurcalar. Hem tanı hem de tedavi için doktorunuzdan yardım almanız gerekse de eğer siz de kurdeşen nasıl bulaşır diye merak ediyorsanız sizin için hazırladığımız bu yazımızdan yararlanabilirsiniz. Rahatsız eden, kaşındıran bir deri hastalığı olan kurdeşen başkasına bulaşır mı? Ürtiker temasla başkasına geçer mi? İşte detaylar.

Kurdeşen Bulaşıcı Mı?

İnsan vücudunun herhangi bir alerjene ya da ortama tepki vermesi durumunda karşılaşılan bir deri rahatsızlığı olarak karşımıza çıkar. Deride kızarıklık, kaşıntı, hassasiyet, ağrı ile kendini belli eden bir durumdur kurdeşen. Halk arasında ürtiker olarak da bilinmektedir. Kaşınma ve deride kızarıklık sonunda içi sıvı dolu kabarcıklar oluşmaktadır. Kurdeşen kişinin alerjik bir durumuna bağlı olarak geliştiği için korkulanın aksine bulaşıcı bir cilt hastalığı değildir. Kısa bir süre içinde geçebildiği gibi uzun sürmesi durumunda doktora görünmeyi ihmal etmemelisiniz.

Ürtiker Temasla Başkasına Geçer Mi?

Bilimsel adı ile ürtiker, halk arasında bilinen ismi ile kurdeşen kişinin vücudunun dış dünyaya verdiği tepkiler sonunda ortaya çıkan alerjik bir durumdur. Kişinin tamamen kendi bünyesi ile alakalı bir durum olduğu için de temas yolu ile ya da ortak eşya kullanımı ile kişiler arası bir bulaş yaşanması mümkün değildir. Aksine kısa süre içinde kişide de geçecektir.