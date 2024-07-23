Kuyruk sokumu ağrısını 6 adımda yok edin!

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ömer Bozduman, koksiks ağrısı hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Koksiks ağrısı, kuyruk sokumu kemiği bölgesinde hissedilen bir tür ağrı olduğunu kaydeden Bozduman, "Koksiks, omurganın sonunda bulunan ve genellikle "kuyruk kemiği" olarak da bilinen küçük bir kemiktir. Bu bölgedeki ağrı, düşme gibi travmaya yol açan durumlar, uzun süreli oturma, doğum veya enfeksiyon gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Doğru tanı ve tedavi uygulanmadığında koksiks ağrısı tekrarlayabilir ve kişilerin hayat kalitesini olumsuz anlamda etkileyebilir. Uygun tedavi ve önlemlerle bu tekrarlama sıklığı azaltılabilir ve ağrının kontrol altına alınması sağlanabilir. Dinlenme, buz uygulama ve ağrı kesiciler genellikle yardımcı olabilir, ancak şiddetli veya uzun süre devam eden ağrılar için ortopedi ve travmatoloji uzmanına görünmek önem taşır" dedi.



"AĞRI KRONİKLEŞEBİLİR"

Koksiks ağrısının doğru tedavi olmaması durumunda kronikleşebileceğini ifade eden Bozduman, "Koksiksin doğrudan bir darbe alması veya düşme sonucu oluşan travmalar sonucunda, koksikste sıvı dolu kistlerin oluşmasıyla, kuyruk sokumu bölgesindeki dokuların enfekte olması sonucu koksiks iltihabı nedeniyle, koksiksin eklem veya bağlarında oluşan problemlerden, doğum sonrasında ve koksikste oluşan nadir kanser türlerinden kaynaklanabilir. Uzun süreli, geçmeyen ağrılarda zaman kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır. Çünkü doğru tedavi planı uygulanmaması durumunda koksiks ağrısı kronikleşebilir" diye konuştu.