Lens kullanırken bu hataya dikkat! Enfeksiyona davetiye çıkarıyor...

Yeni teknoloji lenslerin sağladığı konfor ve avantajlar sayesinde lens kullanımı günümüzde giderek yaygınlaşıyor. Ancak lens kullanımında hijyen kurallarına dikkat edilmediği taktirde ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Gözlükten lense geçmek isteyenler ve lens kullananlar için önemli önerilerde bulunan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Hayatımıza konfor sağlayan ve hayat kalitesini yükselten lensler, doğru kullanılmadığında ciddi sorunlara yol açabilir. Lens almanız gerektiğine karar verdiğinizde, sadece kullandığınız gözlüğünüzün kaç numara olduğunu bilmek yetmemektedir. Lens kullanmaya başlamadan önce, korneanızda saklı olan ve ancak doktorunuzun çok özel cihazlar kullanarak öğrenebileceği, örneğin kornea eğriliği gibi başka değerleri de bilmenize ihtiyaç vardır. Lens almaya karar verdiyseniz öncelikle mutlaka doktorunuza gitmelisiniz. Bu aşamada sizin için sadece doğru lens ölçülerini değil, gözünüzde lens kullanmaya engel teşkil edecek bir durum ya da lensten önce tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlığın olup olmadığı, alanında uzman bir doktor tarafından tespit edilmelidir'' diye konuştu.