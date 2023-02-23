Magnezyum Nelerde Var? Doğal Magnezyum İçeren Besinler Nelerdir?

Magnezyum içeren besinleri tükettiğinizde bu eksikliği kısa süre içerisinde giderebilirsiniz. Magnezyum nelerde var? Günlük olarak tüketilmesi gereken bir magnezyum oranı vardır. Günlük magnezyum ihtiyacı için ne yemeli? Magnezyum seviyesini ne yükseltir? Kolay temin edebileceğiniz birçok besinde magnezyum olduğunu göreceksiniz. Doğal magnezyum hangi meyvelerde var sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Magnezyum Nelerde Var?

Vücut ve beyin sağlığının korunmasında en önemli elementlerin başında magnezyum gelir. Bu mineral vücutta en fazla bulunan mineraller arasındadır. Magnezyum içeren besinlerin yeterli oranda alınmaması halinde doğal olarak magnezyum eksikliği ortaya çıkacaktır. Vücuttaki magnezyum seviyesinin yeterli olmaması halinde çölyak, diyabet, aç kemik sendromu gibi hastalıklar ortaya çıkacaktır.

Fazla alkol tüketimi gibi alışkanlıklar da magnezyum eksikliğine neden olabilir. Magnezyum oranı yüksek olan besinler ile bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Bakliyatlar, avokado, fındık, çikolata, soya peyniri, kepekli besinler, muz, yağlı balıklar ve yeşil yapraklı sebzeler magnezyum açısından zengindir.

Günlük Magnezyum İhtiyacı İçin Ne Yemeli?

Vücudun günlük olarak alması gereken besin ve mineraller araştırılırken Dünya Sağlık Örgütü verileri dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda söz konusu kurum tarafından yapılan araştırmaya göre bir insanın günlük ortalama 280-350 mg magnezyum alması gerekir. Bunun için de özellikle yeşil yapraklı sebze ve bakliyat ağırlıklı beslenmeniz menfaatinize olacaktır. Yeterli miktarda magnezyum aldığınızda yukarıda sayılan hastalıklara yakalanma ihtimalini de azaltmış olacaksınız.