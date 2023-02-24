Magnezyum Oksit Nedir? Magnezyum Oksit Ne İşe Yarar, Faydaları Neler?

Magnezyum oksit nedir, magnezyum hidroksitin kalsinasyon prosesi veya magnezyum karbonat ile üretilen bir mineraldir. Üretiminde farklı yollar bulunan magnezyum oksit nerelerde kullanılır sorusuna ise yaşamın farklı alanları çerçevesinde yanıt vermek mümkündür. Magnezyum oksit ne işe yarar faydaları neler sorusuna yanıt aradık ve tüm detayları da haberimizin devamında sizler için detaylı olarak paylaştık.

Magnezyum Oksit Nedir?

Magnezyum oksit MgO veya magnezya olarak da bilinmektedir. Periklaz olarak doğal bir yolla oluşabilir. Aynı zamanda beyaz renkli nem çekici katı bir mineral türüdür. Magnezyum hidroksitin kalsinasyon prosesi ile üretilebilir. Bunun yanında magnezyum karbonatla da üretilebilir. Kullanıldığı alanlar da oldukça geniştir.

Magnezyum Oksit Kullanım Alanları

Magnezyum oksit kullanım alanlarının başında mide ekşimesi ve dispepsi rahatsızlıkları ilk sıralarda gelir. Aynı zamanda magnezyum takviyesi ve kısa süreli bir müshil ilacı olarak da kullanılmaktadır. Sindirime bağlı hazımsızlık semptomlarını iyileştirmek için de önemli bir kullanım alanı bulunur. Ancak kullanırken dikkat edilmesi gereken detaylar bulunur. Çünkü fazla kullanılması birtakım yan etkilere neden olabilmektedir.

Fazla ya da yanlış kullanım neticesinde kişilerde mide bulantısına ve kramp gibi semptomlara neden olabilir. Bunun yanında müshil amaçlı olarak kullanıldığında gereken miktardan fazla kullanmak zamanla bağırsak tıkanıklığına sebebiyet verebilmektedir.

Gıda katkı maddesi olarak da kullanılan bu mineral bir önleyici madde formundadır. Bunların yanında bor şeklinde bir yapısı olan ısıtma ekipmanlarının da elektrik yalıtkanı vazifesini görmektedir. Isıya dayanıklı elektrik kablosunda da izolasyon malzemesi görevini üstlenmektedir. Birçok alanda kullanılan magnezyum oksit sağlık açısından önemli olduğu gibi diğer sektörlerde de kullanım alanları geniş bir mineral türüdür. Nem çekici katı mineral türleri içerisinde yer alır.