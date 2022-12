Mamografi Sonucu C Ne Demek? Mamografi Sonucunda Tip C Heterojen Yoğun Ne Anlama Gelir?

Mamografi sonucu C ne demek araştırması yapılırken bilimsel çalışmalardan istifade edilmesi gerekir. Kısa bir araştırma sonucunda memede Tip C patern nedir sorusuna cevap bulabilirsiniz. Doktor tarafından verilen memografi raporunda c mamografi sonucunda heterojen yoğun ne demek konusunu da merak edebilirsiniz. Mamografi Tip C ne demek sorusunun cevabı için de yazımızın devamını okuyup inceleyebilirsiniz.

Mamografi Sonucu C Ne Demek?

Meme kanseri, son dönemde en çok karşılaşılan hastalık türlerinden biridir. Kadınların özellikle 40 yaşından sonra bu hastalığa yakalanma ihtimali fazladır. Fakat yapılan tetkikler ve alınacak önlemler sayesinde meme kanserini erken teşhis etmek mümkündür. Bu tetkiklerden biri de mamografi testidir. Yapılan test sonunda memenin dokusu ile ilgili bir kısım harf kodları ile değerlendirme yapılır.

Mamografi test sonunda verilen harf kodları A, B, C ve D değerlendirmeleridir. Bu harfler memedeki yoğunluğu simgeler. C kodu, memenin heterojen olarak yoğun olduğunu gösterir. Memenin bazı bölgelerinde ise meme dokusunun yoğun olduğunu ifade eder. C kodu sonunda doktorunuzun değerlendirmesine göre bir kısım tedbirler almanız gerekebilir.

Mamografi Tip C Ne Demek?

Mamografi sonunda yapılan değerlendirme kod ya da tip şeklinde de ifade edilebilir. C mamografi sonucu ya da tip C değerlendirmesi sonunda doktorun tavsiyelerini dikkate alarak gerekli adımları atmanız tavsiye edilir. Tip C değerlendirmesi sonunda meme kanseri ile ilgili ciddiye alacağınız önemli bir sorun olmadığını söyleyebiliriz.