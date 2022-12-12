Mamografi Sonucu Tip 2 Ne Demek? Mamografi Sonucunda Birads 2 Ne Anlama Gelir?

İlk defa kontrole giden, ancak tıbbi terimler hakkında bilgisi olmayan kadınlar, mamografi sonucu tip 2 ne demek diye sorar. Riskli bir durum olup olmadığını merak edenler için memede Tip 2 nedir sorusu önem taşır. Memenin incelenmesini sağlayan ve kanser oluşumunu tespit eden mamografi Tip 2 ne demek sorusu, özellikle kadınların kafasını kurcalar. Sonuçlar ile ilgili endişelenenler, mamografi birads 2 ne anlama gelir sorusuna yanıt arar. BI-RADS kategori 2 nedir ve ne demektir?

Mamografi Sonucu Tip 2 Ne Anlama Gelir?

Röntgen veya ultrason, memedeki lezyonların durumu hakkında bilgi almak için yeterli değildir. Bir meme lezyonundaki tümörün iyi veya kötü huylu olup olmadığını doğrulamanın tek yolu, bu lezyonun oluşturduğu dokunun bir parçasını mikroskop altında incelemektir. Bundan dolayı, mamogramlar memedeki anormallikleri tespit etmeyi mümkün kılar. Dokular ise görünümlerine göre sınıflandırılır, ayrıca riskli bir durum olup olmadığı hakkında da bilgi verir. Bunlar sırasıyla, Tip 1, Tip 2, Tip 3 ve Tip 4'dür.

Birçok kadın, mamografi ölçümü sonucunda çıkan Tip 2'nin neyi ifade ettiğini bilmek ister. Bunun anlamı, memedeki yağ dokusunun içinde rastlanan bir miktar glandüler ve fibroz dokulardır. Riskli bir durum söz konusu değildir ve takip edilmesi gerekmeyebilir.

BI-RADS Kategori 2 Ne Demektir?

Bı-rads kategori 2, mamografi ölçümü yaptıran kadınların karşısına çıkan ifadelerden biridir. Neyi ifade ettiğini araştıranlar için bu, korkulacak herhangi bir durumun olmadığı anlamına gelir. İnceleme sonucuna göre birtakım bulgulara rastlandığı, ancak endişe edilmesi gereken bir problemin olmadığına işaret eder. İyi huylu lezyonların varlığının, kişinin sağlığını tehdit edecek bir boyutta olmadığını söyler.