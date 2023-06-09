Mandalina Gaz Yapar Mı? Yetişkinlerde, Bebeklerde ve Emziren Annelerde Mandalina Gaz Yapar Mı?

Mandalina lezzetli bir meyve olduğu gibi vücuttaki etkisi de merak edilir. Bu kapsamda merak edilen soruların başında mandalina gaz yapar mı sorusu gelir. Mandalinanın bebekteki etkisi de merak edilenler arasındadır. Mandalina bebeğe gaz yapar mı sorusuna cevap bulunarak mandalina daha bilinçli şekilde tüketilebilir. Mandalina emziren anneye gaz yapar mı ve yetişkinlerde mandalina gaz yapar mı sorularına yazımızda cevap bulabilirsiniz.

Mandalina Gaz Yapar Mı?

Mandalina, kış aylarında severek tüketilen bir meyvedir. Söz konusu meyve, C vitamini açısından çok zengindir. Bunun yanında A, B vitamini, potasyum, kalsiyum, fosfor ve demir açısından da sağlık deposu bir meyvedir. Lif açısından da güçlü bir içeriğe sahip olan mandalinanın gaz yapıcı özelliğinin olup olmadığı merak edilen konuların başında gelir.

Mandalina, karpuz, portakal ve kavun türündeki meyveler gibi gaz yapma özelliğine sahiptir. Özellikle mandalinanın aşırı tüketilmesi halinde gaz sorunu ile karşılaşabilirsiniz.

Mandalina Emziren Anneye Gaz Yapar Mı?

Mandalina tüketiminde emziren anneler için ayrı bir hassasiyet söz konusudur. Alınan tüm besin özellikleri anne sütü ile bebeğe geçer. Mandalina da gaz yapıcı bir meyve olduğu için annenin bol miktarda mandalina tüketmesi halinde bebekte gaz sorunu ortaya çıkabilir. Bebekte gaz yaşanması da bebeğin huzursuz olmasına ve iştahtan kesilmesine neden olur. Bu nedenle annenin beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerekir.