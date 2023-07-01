Mangal keyfinde büyük tehlike! Acil servislerde yoğunluk: Sakın bunu yapmayın...

Bu tarz ürünleri kullanırken halkımızın çok dikkat etmesi lazım, güzel gününüz kötü gün olmasın. Çocukların özellikle uzak tutulması, yanıcı bir ürün kullanırken çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu ürünlerde tam bir standardizasyon olmayabiliyor o yüzden onları kullanırken dikkatli bir şekilde ve önlemler alınarak yapılması gerekiyor. Bazen orman yangınlarıyla da sonuçlanabiliyor.

Güzel bir ortam yanabiliyor hem kendimize hem doğaya zarar vermeyelim. Ateş yakılan şeyin mutlaka kontrollü olması, çok fazla rüzgar olmaması lazım, yanmadı diye o jel kullanılacaksa kontrollü bir şekilde kullanılması, yanmadığından emin olduktan sonra ortama ek dozun konması gerekiyor. Beyaz alevi fark etmiyor vatandaş ekstra konduğu zaman da bir anda bomba gibi patlıyor. Ağır hasarlarla 4-5 kişi kliniklerimize gelebiliyor. Kliniklerimizde maalesef çok miktarda benzer hastalarımız var.