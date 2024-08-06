Mantar enfeksiyonundan kurtulmanın yolu! Özellikle bu alanlara dikkat...

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Zahide Sevil Aytekin, yaz aylarında artan mantar enfeksiyonlarının sebepleri ve korunma yöntemleri hakkında vatandaşlara çeşitli bilgiler aktardı.



Mantar enfeksiyonuna sebep olan mikroorganizmaların sıcak havalarda daha çok üreme yeteneğine sahip olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Aytekin, "Terleme fonksiyonu çok arttığı için özellikle kıvrım bölgelerinde koltukaltı, kasık, ayak parmak arası, kalça gibi hava almayan bölgelerde daha çok mantar enfeksiyonu oluşuyor. Ayrıca abdest faktörü var ülkemizde, sık yıkanma ve iyi kurulanamama gibi durumlarda mantar enfeksiyonları daha da kolaylaşıyor" dedi.



Mantar enfeksiyonlarının çok çeşitli türleri olduğunun bilgisini veren Uzm. Dr. Aytekin, "Şiddetli seyredenleri de var. Daha lokalize seyredenleri de var. Mantar enfeksiyonlarında genelde krem, sprey, şampuan gibi ilaç gruplarını tercih ediyoruz. Çok şiddetlendiği dönemlerde hap tedavileri de gündeme gelebilir. Tabi ki hastanın yaşına göre ve mevcut kullandığı diğer ilaçların durumuna göre tedaviler değişebiliyor. Genelde bir ya da bir buçuk ay sürebilen tedaviler. Hastalarımızın alması gereken bazı önlemler var. Bunları da hastalarımıza anlatıyoruz" şeklinde konuştu.



VÜCUT HİJYENİNE DİKKAT EDİN

Terlemenin artması ile mantar enfeksiyonunun yayılmasının daha da kolaylaştığını vurgulayan Aytekin, mecbur kalmadıkça aşırı fiziksel aktiviteden kaçınılması gerektiğini ifade etti. Vücut hijyenine çok dikkat edilmesine gerektiğinin altını çizen Aytekin, "Özellikle koltukaltı, kasık, kalça, ayak parmak arası gibi zaten çok iyi havalanamayan bölgeleri iyi temizlemek ve kuru kalmasına dikkat etmek çok önemli. Ayrıca ev içerisinde kişisel eşyaların, özellikle terlik, havlu, çorap gibi eşyaların ortak kullanılmaması da önem arz ediyor. Bunun dışında pamuklu kıyafet tercih edilebilir. Vücuda çok yapışan sıkı ve dar çamaşırlar ile sentetik kumaşlar, terlemeyi daha da arttırdığı için enfeksiyonların daha kolay oluşmasını sağlıyor" diye konuştu.