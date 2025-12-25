Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Mantar zehirlenmesi sessiz başlıyor, ölümle bitebiliyor! Doğadan toplanan mantarlara dikkat

Masum görünen bir tabak mantar, fark edilmeden ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle doğadan toplanan mantarlar, zehirli türlerle olan benzerlikleri nedeniyle büyük risk taşıyor. İlk belirtiler bazen hafif mide rahatsızlıklarıyla başlayıp önemsenmeyebiliyor ancak ilerleyen saatlerde tablo hızla ağırlaşabiliyor. Uzmanlar, mantar zehirlenmelerinin sessiz seyredebildiğini ve gecikmiş müdahalelerin hayati sonuçlara yol açabileceğini belirterek doğadan toplanan mantarlar konusunda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Dr. Süleyman İbze, Türkiye doğasında yaklaşık 2 bin çeşit mantar yetiştiğini, bunların hepsinin sofralık olmadığını, halk arasında 'yenilebilir' diye bilinen tür sayısının 300 civarında olduğunu söyledi. Asıl riskli durumun burada başladığını aktaran İbze, "Yenilebileceği sanılan bu 300 türden 100'ü aslında zehirli. 10 tanesi ise doğrudan öldürücü etkiye sahip. 'Yenilebilir' denilen her 3 mantardan 1'i sizi hastanelik edebilir" dedi.

'MANTARIN YANINDA ZEHİRLİ BİR TÜR GELİŞMİŞ OLABİLİR' Mantarlar arasında birbirine çok benzeyen türler bulunduğuna dikkati çeken Dr. İbze, "Kişiler kendilerini mantar konusunda çok bilgili zannediyor. Ancak mantarlar arasında birbirine son derece benzeyen çok sayıda tür bulunmaktadır. Yıllardır mantar topladığınız ve güvendiğiniz bir alanda bile yenilebilir mantarın yanında zehirli bir tür gelişmiş olabilir. Fark edilmeden toplanıp, tüketilen bu mantarlar ciddi zehirlenmelere yol açabiliyor" diye konuştu.