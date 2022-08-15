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Meğer ağrı kesicileri yanlış içiyormuşuz! Bilim insanları "böyle hiçbir etkisi yok " diye uyardı...

Vücudumuzda bir yerimiz ağrıdığında ilk olarak ilaçlara sarılırız. Fakat ilaçların o kadar da sağlıklı olmadığını biliyor musunuz? Sürekli ilaç kullanmak bir süre sonra vücudumuzda ağrıyan yere etki etmediğini ve tekrar tekrar almak gerektiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden ilaçları doğru kullanmak çok önemli özellikle kurtarıcımız olan bu ağrı kesicileri… İşte ağrı kesiciyi doğru kullanma yöntemini sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 15.08.2022 14:16
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Meğer ağrı kesicileri yanlış içiyormuşuz! Bilim insanları böyle hiçbir etkisi yok diye uyardı...

Ağrı kesiciler hayat kurtaran bir çözüm yolu olarak sunuluyor. Fakat etkisinin bunları nasıl kullandığımızla ilgili olduğunu biliyor musunuz? Gelin hep birlikte bir bakalım.

SAĞ TARAFA YATARAK İÇİN

Ağrınız olduğunda, onu çabucak hafifletmek için elinizden gelen her şeyi yapmaya çalışırsınız. Ancak uzmanlara göre ağrı kesicinin yanlış alındığına dair söylemleri bulunuyor. Amerikalı bilim insanları ağrı kesiciyi aldıktan sonra duruşunuzun çok önemli olduğunu söylüyor.

Bu nedenle, çok ihtiyaç duyulan bir ağrı kesici almayı umarken, muhtemelen konumunuzu ayarlamak isteyeceksiniz. Araştırmalar, ilaç alırken sağ tarafınıza yatmanın daha etkili olduğunu gösteriyor. Physics of Fluidds dergisinde yayınlanan bulgulara göre, sol tarafa dönmemeniz gerektiğini sağ tarafa dönerek ilacın etkisini yükselteceğini açıkladı.


ETKİSİ DURDUĞUNUZ ŞEKİL İLE İLGİLİ

Bilim adamları, çalışma için "Mide Sim" olarak adlandırılan son teknoloji bir biyomimetik simülatör kullandılar. Modellemenin, pilordan duodenuma geçen aktif bir farmasötik bileşeni ölçmek için, mide biyomekaniği ile hap hareketi ve ilaç çözünmesini birleştiren türünün ilk örneği olduğuna inanıldığını söylediler. Araştırmacıların, çeşitli fizyolojik durumlar için boşalma hızını ve çözünmüş bir aktif farmasötik bileşenin, duodenuma salınımını hesaplamasını ve karşılaştırmasını sağladı.

MİDE RAHATSIZLIKLARI ETKİLİYOR

Johns Hopkins Üniversitesi'nden ortak yazar Profesör Rajat Mittal şunları söyledi: "Ağızdan uygulama, ilaç uygulaması için en yaygın seçenek olmasına rağmen şaşırtıcı sonuçlar verebiliyor.Ancak, oral ilaçların çözünmesini değerlendirmek için mevcut deneysel veya klinik prosedürler, bunu incelemede yeterli değildir. Bu da ilacın çözülmesini yavaşlatan gastroparezi gibi farklı mide rahatsızlıklarını etkiliyor. Mide sıvısının, bir ilacın biyoyararlanımında rol oynayan faktörler arasında olduğunu ve mide kasılmalarının basıncı yükseltebileceğini ve hap yörüngeleri oluşturabileceğini söyledi.

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