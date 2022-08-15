Meğer ağrı kesicileri yanlış içiyormuşuz! Bilim insanları "böyle hiçbir etkisi yok " diye uyardı...

Ağrı kesiciler hayat kurtaran bir çözüm yolu olarak sunuluyor. Fakat etkisinin bunları nasıl kullandığımızla ilgili olduğunu biliyor musunuz? Gelin hep birlikte bir bakalım.

SAĞ TARAFA YATARAK İÇİN

Ağrınız olduğunda, onu çabucak hafifletmek için elinizden gelen her şeyi yapmaya çalışırsınız. Ancak uzmanlara göre ağrı kesicinin yanlış alındığına dair söylemleri bulunuyor. Amerikalı bilim insanları ağrı kesiciyi aldıktan sonra duruşunuzun çok önemli olduğunu söylüyor.

Bu nedenle, çok ihtiyaç duyulan bir ağrı kesici almayı umarken, muhtemelen konumunuzu ayarlamak isteyeceksiniz. Araştırmalar, ilaç alırken sağ tarafınıza yatmanın daha etkili olduğunu gösteriyor. Physics of Fluidds dergisinde yayınlanan bulgulara göre, sol tarafa dönmemeniz gerektiğini sağ tarafa dönerek ilacın etkisini yükselteceğini açıkladı.