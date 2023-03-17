Melisa Çayı Ne İşe Yarar? Melisa Çayı Faydaları Neler, Neye İyi Gelir?

Melisa çayı günümüzde çoğu kişi tarafından tüketilen bitki çaylarından biridir. Bu çayın adını ilk defa duyanlar, bu çay hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için internet üzerinden araştırmaktadır. Bu yazımızda sizler için melisa çayı ne işe yarar, melisa çayı faydaları neler, neye iyi gelir gibi soruların yanıtlarını araştırdık.

Melisa Çayı Ne İşe Yarar?

Melisa bitkisi, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde yetişen bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaprakları yaz mevsiminde sapıyla birlikte sökülerek toplanan bir bitkidir. Melisa bitkisinin kokusu limon kokusunu andırmaktadır. Melisa sayı pek çok kişinin sıklıkla tükettiği bitki çayları arasında yer almaktadır. Melisa çayı, melisa bitkisinin kurutulmuş yapraklarından elde edilen bir çay çeşididir. Ayrıca tamamlayıcı tıp alanında ilaç olarak da kullanımı mevcuttur. Oğulotu, tatlı balsam, mavi balsam, bal bitkisi isimleriyle de bilinmektedir. Sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisine sahip olduğu için özellikle hafif depresyonla savaşmakta oldukça etkilidir.

Melisa Çayı Faydaları Nelerdir?

Melisa çayının sağlık açısından çok fazla yararı bulunmaktadır. Pek çok kişi melisa çayı neye iyi gelir diye merak etmektedir. Melisa bitkisi; A vitamini, C vitamini, çinko, tanen, kalsiyum, potasyum, lif ve demir açısından oldukça zengin bir bitki türüdür. Melisa çayının çoğunlukla öğleden önce veya sonra içilmesi tavsiye edilmektedir. Genel olarak melisa çayı faydaları ise şu şekildedir:

Sakinleştirici özelliği bulunur.

Enerji verir ve vücudu kuvvetlendirerek yorgunluğu giderir.

Hazımsızlık problemlerine iyi gelir.

Mikrop kırıcı özelliğe sahiptir.

Sıkıntılı ve stresli durumlarda rahatlatma etkisine sahiptir.

İshal sorununun giderilmesinde etkilidir.

Mide veya karın ağrılarını geçirmede önemli bir rol oynar.

Kızarıklık, yara, sivilce, uçuk gibi cilt sorunlarını iyileştirmede etkilidir.

Hafızayı güçlendirir.

Doğal bir ağrı kesici özelliği bulunur.

Alzheimer hastalığına yakalanma riskini en aza indirir.

Sinek ve böcek ısırıklarına karşı güçlü bir etkiye sahiptir.

Gizli, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıkların giderilmesine yardımcı olur.

Yüksek tansiyon sorunu olanlara iyi gelir.

Bağırsak gazlarının giderilmesinde etkilidir.

Melisa Çayı Uyku Yapar mı?

Melisa çayı, sedatif etkisine sahiptir. Sedatif, sakinleştirici manasına gelmektedir. Bu sebepten dolayı gece yatmadan önce melisa çayı içenler daha rahat uyuyabilir. Melisa çayı bitki çayları arasında çok sık tercih edilen bir çay türüdür. Ancak melisa çayı bazı ilaçlar ile etkileşime girebilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden melisa çayı da dâhil olmak üzere herhangi bir bitki çayını tüketmeden önce doktora danışılması tavsiye edilmektedir.