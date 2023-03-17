Melisa Çayı Ne İşe Yarar? Melisa Çayı Faydaları Neler, Neye İyi Gelir?

Melisa çayı günümüzde çoğu kişi tarafından tüketilen bitki çaylarından biridir. Bu çayın adını ilk defa duyanlar, bu çay hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için internet üzerinden araştırmaktadır. Bu yazımızda sizler için melisa çayı ne işe yarar, melisa çayı faydaları neler, neye iyi gelir gibi soruların yanıtlarını araştırdık.
Melisa bitkisi, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde yetişen bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaprakları yaz mevsiminde sapıyla birlikte sökülerek toplanan bir bitkidir. Melisa bitkisinin kokusu limon kokusunu andırmaktadır. Melisa sayı pek çok kişinin sıklıkla tükettiği bitki çayları arasında yer almaktadır. Melisa çayı, melisa bitkisinin kurutulmuş yapraklarından elde edilen bir çay çeşididir. Ayrıca tamamlayıcı tıp alanında ilaç olarak da kullanımı mevcuttur. Oğulotu, tatlı balsam, mavi balsam, bal bitkisi isimleriyle de bilinmektedir. Sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisine sahip olduğu için özellikle hafif depresyonla savaşmakta oldukça etkilidir.
Melisa çayının sağlık açısından çok fazla yararı bulunmaktadır. Pek çok kişi melisa çayı neye iyi gelir diye merak etmektedir. Melisa bitkisi; A vitamini, C vitamini, çinko, tanen, kalsiyum, potasyum, lif ve demir açısından oldukça zengin bir bitki türüdür. Melisa çayının çoğunlukla öğleden önce veya sonra içilmesi tavsiye edilmektedir. Genel olarak melisa çayı faydaları ise şu şekildedir:
Melisa çayı, sedatif etkisine sahiptir. Sedatif, sakinleştirici manasına gelmektedir. Bu sebepten dolayı gece yatmadan önce melisa çayı içenler daha rahat uyuyabilir. Melisa çayı bitki çayları arasında çok sık tercih edilen bir çay türüdür. Ancak melisa çayı bazı ilaçlar ile etkileşime girebilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden melisa çayı da dâhil olmak üzere herhangi bir bitki çayını tüketmeden önce doktora danışılması tavsiye edilmektedir.