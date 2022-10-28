Meme kanseri riskinizi bu faktörler çok etkiliyor! Özellikle ailede kanser olan biri varsa...

1-31 Ekim tarihleri arasındaki 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri çerçevesinde bilgilendirme semineri düzenledi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin meme kanserine yakalanmak için kadın olmanın başlı başına bir risk olduğunu söyledi.

KONFERANS DÜZENLENDİ

Kurum içi bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerinin dışında meme kanserine dikkat çeken etkinliklere de imza atan bu hastane 31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı çerçevesindeki organizasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Meme kanseri hakkında farkındalık oluşturmak için organize ettiği seminerde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin'i kadınlarla buluşturdu.

Konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe, Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Ahmet Özkul, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin ve hastane çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.