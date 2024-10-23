Menisküs Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi Nedir? Menisküs Ameliyatından Sonra Ağrılar Kaç Günde Geçer?

Menisküs ameliyatı sonrası iyileşme süresi kısa bir süredir. Bu süreçte zedelenmiş menisküsün iyileşmesi beklenir ve kişinin tekrardan kolayca yürümesi amaçlanır. Menisküs zarar gördüğü takdirde kişi hareket etme yetisini az da olsa kaybeder. Bu durum yaşamı kısıtladığından ve önemli bir sağlık sorunu olduğundan menisküs ameliyatı yapılır. Menisküs ameliyatı sonrası dizimi bükemiyorum şikâyeti bu süreçte olabilecek ihtimallerdir.

Menisküs Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi Nedir?

Menisküs ameliyatı diz ekleminde gerçekleştirilen bir operasyondur. Diz eklemlerinde menisküsler bazı durumlar sonucunda zedelenir ve kişinin hareketini kısıtlayabilir. Kişi yürümede dizini bükmede sorun yaşayabilir. Yaşanan bu durumlar hayatı olumsuz etkileyerek kişinin yaşam standartlarını düşürmektedir. Bu ameliyatın gerçekleşmesi önemli olduğu gibi bir de ameliyat sonrası iyileşme süresi de önemlidir.

Menisküs Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi

Menisküs ameliyatı sonrası iyileşme süresi kişiye göre değişmektedir. Normal şartlarda kişi bir gün hastanede kontrol amaçlı kalır ve ertesi gün ayağa kolaylıkla kalkabilir.

Menisküs ameliyatı sonrası iyileşme sürecinde kişi doktorunun önerdiği fizik tedaviyi eksiksiz şekilde yapmalıdır.

Ameliyat olan kişi bu süreçte dizini çok fazla zorlamamalıdır.

Ameliyat sonrası dizde ağrılar olabilir ama bu ağrılar yaklaşık 10 günde geçecektir.

Kişinin ortalama olarak 7 ya da 10 gün içerisinde eski yaşamına dönmesi beklenir.

Menisküs Ameliyatından Sonra Ağrılar Ne Zaman Geçer?

Menisküs dizdeki eklemlerin uyumlu hareket etmesini sağlar ve böylece yürümek, dizi bükmek daha kolay hale gelir. Menisküs de meydana gelecek herhangi bir hasar bu tür faaliyetlerin yaşanmasını da olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle menisküs ameliyatı olunur ve ameliyat sonrası bazı arılar çekilebilir. Bu ağrılar yaklaşık 7 ya da 10 gün içerisinde geçecektir.

Menisküs Ameliyatı Sonrası Dizimi Bükemiyorum Şikâyeti

Menisküs ameliyatından sonra dizi bükememe sorunu yaşanabilecek bir sağlık sorunudur. Ameliyat sonrası dizde ödem meydana geldiği için bu sorun yaşanabilir. Aynı zamanda ameliyat sonrası dizin içerisinde şişlik olur ve bu şişlik dizin kolay hareket etmesini kısıtlayarak dizin bükülmesini zorlaştırır.