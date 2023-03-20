Menopoz Belirtileri – Yalancı ve Erken Menopoz Belirtileri Nelerdir, Kaç Yaşında Başlar?

Menopoz belirtileri ve erken menopoz belirtileri, kadın üreme sistemiyle ilgili önemli bir konudur. Kadınların tüm vücut işleyişini etkileyen adet döngüsüyle ilgili olan menopoz, birbirinden farklı sorularla gündemdedir. Bunlara arasında en başta gelen menopoz belirtileri nelerdir soru ve menopoza girerken neler olur sorularıdır. Yumurtalıklar işlevini kaybedince menopoza girilir. Menopoz kaç yaşında başlar ve erken menopoz belirtileri, kişiden kişiye değişir. Bunların yanında yalancı menopoz belirtileri de vardır.

Menopoz Nedir?

Ergenlikle beraber aktif konuma geçen ve aylık adet döngüsü esnasında gelişimini tamamlayarak olası bir sperm tarafından döllenmek üzere rahme geçiş yapan yumurta hücreleri oluşmaktadır. Yumurtalıklar sayı ve gelişim açısından yetersiz kaldığında ise menopoz dönemi başlamaktadır.

Menopozla birlikte kadın eşey hormonları başta olmak üzere vücudun genelini etkileyen bazı farklı olaylar yaşanmaya başlar. Tam karşılığı tıpta menstrüel kanamanın durması olan menopoz, kadınlarda fizyolojik değişimlerle birlikte bazı sağlık sorunlarının oluşma riskini arttırmaktadır.

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Menopoz Belirtileri Nelerdir?

Kadın üreme sistemi çok karmaşık ve hassastır. Kadınlarda ergenlikle birlikte tüm vücut işleyişini doğrudan ve derinden etkileyen adet döngüsü başlamaktadır. Adet döngüsü sürekli değişim geçiren ve yaşın ilerlemesi ile birlikte ikinci bir değişim yaşayarak ikinci bir evreye geçiş gösteren karmaşık bir sistemdir. Bu evreye menopoz denilmektedir. Bu ikinci evre ise kadınlarda belirli fizyolojik değişimlerin yaşanmasıyla birlikte bazı sağlık sorunlarının gelişmesine zemin hazırlayabilir. Menopozun genel olarak belirtileri şunlardır:

Sıcak basması, gece terlemesi

Yüzde ve göğüste kızarıklık

Adet düzensizlikleri veya anormal vajinal kanamalar

Vajinal kuruluk ve buna bağlı tahriş, vajinal iltihaplanmalar

Kilo alımı

Uykusuzluk, gerginlik, yoğun stres gibi psikolojik problemler

Cinsel isteksizlik

Meme dokusunda hassasiyet

Cilt değişiklikleri, saçlarda incelme ve dökülme, vücutta kıllanmada artış

Kemik dokusunda zayıflık ve kemik erimesi, buna ikincil gelişen kırıklar

Baş ağrısı, çarpıntı, idrara çıkmada artış gibi somatik belirtiler

Menopoz Kaç Yaşında Başlar?

Menopoz, yumurtalıklardaki yumurta hücresi sayısı ve hormonal olaylarla doğrudan ilişkili olduğu için doğrudan yaşla ilintili olmamaktadır. Yaşla ilintili olmamasının yanında kadınlarda genellikle 45-55 yaşlarında menopozun daha sık yaşandığı görülmektedir.

Yaşın yanında menopozun gerçekleşmesinde kişinin genetik alt yapısı, vücut yapısı, hormon sisteminin özellikleri, kullandığı ilaçlar, kronik hastalığa sahip olup olmadığı, doğum yapıp yapmadığı, adet düzeni ve psikolojik durumu gibi çok sayıda faktör etkili olabilir. Tüm bu nedenlere bakıldığında menopoz yaşının kişiye özel olduğu da görülmektedir.

Yalancı ve Erken Menopoz Belirtileri Nelerdir?

Kadınlar olağan menopoz yaşı dışında erken menopoz dönemleri de yaşayabilmektedir. Bunlar kendisini fizyolojik ve psikolojik belirtilerle ortaya çıkarmaktadır. Erken menopoz belirtileri genellikle regl düzensizlikleri, aşırı terleme, uyumada güçlük çekme, iştahın artması, gerginlik, yumurtlamanın azalması, ateş basması ve depresif bir ruh hali şeklindedir. Bu belirtiler yalancı menopoz belirtileri olarak da adlandırılırken diğer belirtiler de şunlardır: