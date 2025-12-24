Merdiven çıkarken nefes nefese kalanlar dikkat! Meğer o ölümcül hastalığın belirtisiymiş...

Pınar, hipertansiyonun sinsi ilerleyerek kişilerin günlük yaşamda hissettiği birçok şikayetle kolayca karıştırılabildiğini kaydederek, özellikle sabahları yaşanan baş ağrılarının, ensede baskı hissi ve boyun sertliğinin yüksek tansiyonun ilk uyarıcılarından biri olabileceğine dikkati çekti.

Söz konusu şikayetlerin hafife alınmaması gerektiğini belirten Pınar, şöyle devam etti: "Kalpte çarpıntı hissi, merdiven çıkarken veya hafif eforlarda oluşan nefes darlığı, gün boyu süren sebepsiz yorgunluk hipertansiyonun kendini gösterdiği noktalardır. Ancak hastaların büyük bölümü, bu belirtileri günlük stres veya mevsimsel yorgunluk olarak yorumluyor. Oysa tansiyon yükseldiğinde kalp ve damar sistemi büyük bir yük altına girer ve bu süreç fark edilmediğinde geri dönülmesi güç hasarlara yol açabilir."