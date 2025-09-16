Mevsim geçişinde bağışıklığı güçlü tutmanın yolu! Bu 2 kurala uyarsanız...

Ülke genelinde sonbaharla hava sıcaklıklarının düşmesi, beraberinde grip, nezle gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarında da artışa neden oldu. Mevsim değişiklikleri nedeniyle artan vakalarda uygunsuz klima kullanımının etkili olduğunu söyleyen Doç. Dr. Mustafa Doğan, bağışıklık sisteminin henüz değişen mevsime ayak uydurmadığını belirtti. Doğan, "Son iki aya baktığımızda üst solunum yolları enfeksiyonu ve alt solunum yolları enfeksiyonlarının büyük çoğunluğu, uygunsuz klima kullanımına bağlı. Hedefe dönük kullanımın olması, uzun süreli mağduriyet, düşük ısılarda kullanım kişilerde üst solunum yolları enfeksiyonlarını tetiklemekteydi. Fakat şu an bir mevsimsel dönüşüm gerçekleşti, sonbahar mevsimine girdik. Bu uygunsuz klima kullanımı hala devam etmekte. İnsanlara da bu davranışlarında bir değişiklik önereceğiz. İmmünite, bağışıklık sisteminin de mevsimsel değişime bir adaptasyonu gerekiyor. Hava sıcaklıklarında değişiklikler, insanların kılık kıyafet, yaşam tarzı değişikliklerinde yanında getirmesi gerekirken, bu adaptasyonu henüz sağlayabilmiş değiliz. Bu da yine üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık karşılaşılmasının önemli etmenlerinden bir tanesi" dedi.

'OKULLARIN AÇILMASIYLA TEMAS ARTTI'

Okulların açılmasıyla enfeksiyonun yayılımının arttığını aktaran Doğan, "Buna okulların açılmasını da ekleyebiliriz. Okulların açılmasıyla beraber çocukların birbirleriyle olan teması arttı. Enfeksiyonun yayılması açısından da önemli bir risk faktörü ortaya çıkmış oldu. Bu etkenlerin neye bağlı olduğu konusunda pandemi sonrasındaki test sistemi refleksimizin kaybolmasıyla birlikte henüz bir virolojik olarak elimizde tanımlanmış etken yok. Fakat Dünya Sağlık Örgütü verilerine baktığımızda özellikle Uzak Asya'da Covid'in tekrar ortaya çıktığını, mutant formlarının üst solunum yolu enfeksiyonu etkeni olarak görüldüğünü bilmekteyiz. Bizim de buna yönelik olarak alışılagelmiş kadim tedbirlere uyulmasını öneriyoruz" diye konuştu.

'HİJYEN, MASKE VE SOSYAL MESAFE YAYILIMI KIRACAKTIR'

Doç. Dr. Doğan, hastalığın önlenmesinde iki temel tedbirin olduğuna dikkat çekerek, "Temel tedbirler nelerdir? Özellikle bu hastalığın iki bulaş yolu var; bir temas, iki solunum yolu. Temasla alakalı olarak hastalığın yayılımını engelleyecek en önemli şey; el hijyene uyum, diğeri de enfekte kişilerin maske kullanımı ve toplumsal iletişimde bir metrelik sosyal mesafeyi koruması, yayılımı kıracaktır. Şiddetli bulguları olan hastaların da bir sağlık kuruluşuna başvurmaları, tedaviye hızlı ulaşmaları da enfeksiyonun önlenmesi açısından önemli bir durum" dedi.

'BAŞVURULAR ÇOK DEĞİL'

Vakaların şu anda pik durumda olmadığını da dile getiren Doğan, "Acil başvuruları mevsim ortalamasının çok üzerinde değil. Acil başvurularının büyük bir bölümünü yeşil alan hastaları oluşturmakta ve yeşil alan hastaları da genellikle üst solunum yolları enfeksiyonları ve diğer kas eklem ağrıları gibi basit şikayetlerden oluşmaktadır. Şu anda hastalığın pik durumda olduğunu söylememiz doğru değil; ama kişisel önlemler alınmazsa ilerleyen haftalarda vaka sayılarında bir artışla karşı karşıya gelmemiz de söz konusu olabilir" dedi.