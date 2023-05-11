Mide ekşimesini bıçak gibi kesiyor! işte yemek yedikten sonra rahat nefes almanıza yardımcı mucize karışım

Öte yandan sağ tarafınıza yattığınızda mide asidi alt yemek borusu kapağını kaplayarak reflü riskini artırır. Bütün gece sol tarafınızda uyumak her zaman mümkün olmayabilirken, uykuya dalarken daha rahat olmanıza yardımcı olabilir.

BAŞINIZ DAHA YÜKSEKTE UYUYUN

Bazı insanlar gece boyunca uyku kalitesini etkileyebilen ve uykuya dalmayı zorlaştırabilen reflü semptomları yaşar. Yastığınızı yükselterek uyuduğunuz pozisyonu değiştirmek, asit reflü semptomlarını azaltmaya ve uyku kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.

Dört çalışmanın bir incelemesinde, yatağın başını yükseltmenin asit reflüsünü azalttığı ve mide ekşimesi ve regürjitasyon gibi semptomları iyileştirdiği bulundu. Başka bir çalışma, uyurken üst vücutlarını yükseltmek için bir destek kullanan kişilerin, düz uyuduklarına kıyasla daha az asit reflü yaşadıklarını gösterdi.