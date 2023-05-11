Mide ekşimesini bıçak gibi kesiyor! işte yemek yedikten sonra rahat nefes almanıza yardımcı mucize karışım

Ancak endişelenmeyin, mide ekşimesine evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler ile yardımcı olabilirsiniz. İşte yemek yedikten sonra rahat nefes almanıza yardımcı mucize karışım:
Malzemeler:
Yapılışı:
Elma sirkesi, mide ekşimesine karşı en popüler doğal çözümlerden biridir. Sirkenin asidik özelliği, midenin asit seviyesini dengeleyebilir ve asit reflüsüne neden olan mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasını engelleyebilir. Taze zencefil suyu, mide ekşimesine karşı anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve mide asidinin üretimini azaltmaya yardımcı olabilir. Bal da anti-inflamatuar özellikleri ile bilinir ve mide ekşimesi gibi gastrointestinal rahatsızlıkları tedavi etmeye yardımcı olabilir.
Bu karışım, mide ekşimesinin belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir ve yemek yedikten sonra rahat nefes almanıza yardımcı olabilir. Ancak, kronik mide ekşimesi şikayetleri olanlar için uzman bir hekime danışmaları önemlidir.
MİDE EKŞİMESİNE KARŞI DİĞER ÇÖZÜMLER
SAKIZ ÇİĞNEYİN
Yapılan farklı çalışmalar, sakızın yemek borusundaki asitliği azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.
Bikarbonat içeren sakız, reflüyü önlemek için asidi nötralize etmeye yardımcı olabileceğinden özellikle etkili görünmektedir. Sakız ayrıca yemek borusundaki asidin temizlenmesine yardımcı olabilecek tükürük üretimini artırabilir.
SOL TARAFINIZA YATIN
Birkaç çalışma, sağ tarafınızda uyumanın geceleri reflü semptomlarını kötüleştirebileceğini bulmuştur. Aslında, bir incelemeye göre, sol tarafınıza yatmak yemek borusundaki asit maruziyetini %71'e kadar azaltabilir.
Nedeni tam olarak bilinmese de anatomi ile açıklanabilir. Yemek borusu midenin sağ tarafından girer. Sonuç olarak, sol tarafınıza yattığınızda alt yemek borusu kapağı mide asidi seviyesinin üzerinde kalır.
Öte yandan sağ tarafınıza yattığınızda mide asidi alt yemek borusu kapağını kaplayarak reflü riskini artırır. Bütün gece sol tarafınızda uyumak her zaman mümkün olmayabilirken, uykuya dalarken daha rahat olmanıza yardımcı olabilir.
BAŞINIZ DAHA YÜKSEKTE UYUYUN
Bazı insanlar gece boyunca uyku kalitesini etkileyebilen ve uykuya dalmayı zorlaştırabilen reflü semptomları yaşar. Yastığınızı yükselterek uyuduğunuz pozisyonu değiştirmek, asit reflü semptomlarını azaltmaya ve uyku kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.
Dört çalışmanın bir incelemesinde, yatağın başını yükseltmenin asit reflüsünü azalttığı ve mide ekşimesi ve regürjitasyon gibi semptomları iyileştirdiği bulundu. Başka bir çalışma, uyurken üst vücutlarını yükseltmek için bir destek kullanan kişilerin, düz uyuduklarına kıyasla daha az asit reflü yaşadıklarını gösterdi.
AKŞAM YEMEĞİNİ DAHA ERKEN YİYİN
Sağlık uzmanları genellikle asit reflüsü olan kişilere uyumadan önceki 3 saat içinde yemek yemekten kaçınmalarını tavsiye eder.
Bir incelemeye göre, gece geç saatlerde yemek yemek, akşam erken saatlerde yemek yemeye kıyasla yatarken asit maruziyetini %5 artırdı. Tip 2 diyabetli 817 kişiyi içeren başka bir çalışma, gece geç saatlerde akşam yemeği yemenin daha yüksek asit reflü riski ile ilişkili olduğunu buldu.