Mide Kanseri Belirtileri - Kadınlarda ve Erkeklerde Mide Kanseri Belirtileri Nelerdir, Ağrısı Nerede Hissedilir?

Mide kanseri belirtileri nelerdir araştırması için tıp alanında yapılan çalışmalardan yararlanmanız gerekir. Mide kanserinin en kritik belirtileri bilinerek konu ile ilgili gerekli tedbirleri alabilirsiniz. Mide kanseri ağrısı nereye vurur sorusu da aklınıza gelebilir. Bu kanser türünün belirtileri ve hangi ağrıları yaptığı öncelikli olarak araştırılması gerekenler arasındadır. Mide kanseri sırt ağrısı yapar mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Mide Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Kanser, çağımızın vebası olarak gösterilen bir hastalıktır. Günümüzde teşhisi yapılmış olan çok sayıda kanser türü vardır. Mide kanseri de bunlardan biridir. Mide kanseri, günümüzde en çok görülen kanser türleri arasındadır.

Diğer kanser türlerinde olduğu gibi mide kanserinde de birçok belirti karşınıza çıkar. Bu kapsamda öne çıkan mide kanseri belirtileri aşağıda sıralanmıştır.

Şişkinlik ve hazımsızlık

Kişinin et içeren besinleri yemek istememesi

Kanserin ilerleyen boyutlarında mide bulantısı ve kusma

Hızlı kilo kaybı

Mide ağrısı ve sindirim sistemi sorunları

Normalden fazla mide asidi salgılanması, bu asidin yemek borusuna tırmanması

Sürekli şeklide geğirme ihtiyacı

Normalden daha kısa sürede tokluk hissine ulaşılması

Mide Kanserinin En Kritik Belirtileri

Mide kanserinin bazı belirtileri son derece kritiktir. Bu belirtilerin tespit edilmesi halinde tedavi süreci de çok sancılı geçer. Mide kanserinin kritik belirtilerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Anemi

Mide içi kanaması

Kan kusma

Dışkıda kan görülmesi

Ani göğüs ağrıları

Sürekli olarak yutmada güçlük

Mide kanseri daha çok midenin alt kısmında, göğüste ve boğazda ağrı yapar. Sırt kısmında yaşanan ağrıların mide kanseri ile ilgisi olma ihtimali çok düşüktür. Mide kanseri tedavisinde en kritik müdahale, midenin kanserli kısmının cerrahi müdahale ile alınmasıdır. Sonrasında ise kemoterapi uygulamaları ile kanser kalıntılarının yok edilmesi sağlanır.