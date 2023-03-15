Mide ve kalp ağrısı ciddiye alınması gereken konuların başında gelmektedir. İnsanlar kalp bölgesinde ağrı hissettiklerinde bu ağrının neyden kaynaklı olduğunu merak etmektedir. Bu yazımızda sizler için mide ve kalp ağrısı nasıl ayırt edilir, mide ağrısı kalbe vurur mu, nasıl anlaşılır gibi soruların yanıtlarını araştırdık.

Mide Ve Kalp Ağrısı Nasıl Ayırt Edilir?

İnsan için kalp organı hayati bir önem taşımaktadır. Bu bölgede yaşanan ve hissedilen ağrılar endişe duyulmasına sebep olmaktadır. Özellikle mide bölgesinde ağrı oluştuğunda bu ağrının kalpten mi yoksa mideden mi kaynaklı olduğu merak edilmektedir. Ağrının hangi organdan kaynaklı olup olmadığı bazı belirtiler ile öğrenilebilmektedir. Doktorlar, mide bölgesinde devamlı olan ağrıların dikkate alınması konusunda insanları uyarmaktadır. Mide ağrısının sürekli olması ve beraberinde baş dönmesi, bayılma, göğüs bölgesinde ağrı, basınç, diş ağrısı, çene ağrısı, nefes alma zorluğu gibi belirtiler eşlik ediyorsa vakit kaybedilmeden doktora gidilmesi tavsiye edilmektedir.

Mide Ağrısı Kalbe Ağrı Verir Mi?

Mide ağrısına sebep olan çok sayıda unsur vardır. Reflü, ülser, gastrit gibi mideden kaynaklı olan hastalıklar, kişinin mide ağrısı, hazımsızlık veya mide ekşimesi yaşamasına sebep olabilir. Ancak mide bölgesinde yaşanan ağrılar kalp krizinin belirtisi de olabilmektedir. Ağrı kalp bölgesinde oluşmasına rağmen mide bölgesine yayılabilir. Doktorlara göre her mide ağrısı kalp krizi belirtisi değildir. Gün içerisinde yenen asitli yiyecekler mide rahatsızlığına yol açabileceği gibi sindirim sorunları da midede ağrı duyulmasına sebep olabilmektedir. Her gün tekrar eden, hafif ya da orta şiddetli mide ağrılarındın önemsenmesi ve mutlaka bir doktora başvurulması gerekmektedir.

Mide Ve Kalp Ağrısı Nasıl Anlaşılır?

Pek çok kişi mide ağrısı ile kalp ağrısını birbirine karıştırabilir. Bazı mide ağrıları kalp bölgesinde var olan bir sorundan kaynaklı olabilir. Mide ve kalp ağrısı arasında en önemli belirtilerden biri ağrısının sürekliliğidir. Mide ağrısı belirtileri genel olarak şu şekildedir:

Midede ekşime

Midede yanma

Hazımsızlık

Mide bulantısı

Gaz sıkışması

İştah kaybı

Öksürük

Hıçkırık

Kalp ağrısı belirtileri ise genel olarak şu şekildedir:

Göğüs bölgesinde ağrı ve ağrının boyna, çeneye, sol tarafa veya sırta yayılması

Yorgunluk ya da halsizlik

Hazımsızlık

Bayılma

Baş dönmesi

Nefes alma zorluğu

Morarma

Yutma güçlüğü

Çarpıntı

Baş ve ense bölgesinde ağrı

Karın ve bacak bölgesinde ödem oluşması

Kalp ağrıları belirtileri arasında hazımsızlık gibi mide ağrıları da bulunmaktadır. Kişi devamlı ve geçmeyen mide ağrılarına sahipse vakit kaybetmeden bir doktora görünmesi önerilmektedir.