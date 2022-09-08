Migrenle savaşın püf noktası! Ağzınıza bile sürmeyin: Ataklardan tamamen kurtulabilirsiniz

En sık görülen baş ağrısı tipi olan migren, birçok kişinin günlük hayatını ve yaşam kalitesini etkiliyor. İçinde bulunduğumuz 5-11 Eylül Migren Farkındalık Haftası’nda açıklamalarda bulunan Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Kolsal, çocukluk çağında yaşanan baş ağrılarının sık görülen şikâyetlerden biri olduğunu belirterek, “Migrenle savaşmayın, aranızı iyi tutun” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 08.09.2022 10:27 PAYLAŞ ABONE OL

Migren ve gerilim tipi baş ağrısı, baş ağrılarının en çok görülen iki sebebi arasında yer alıyor. Değişen yoğunlukta ve şiddette sıklıkla zonklayıcı şekilde baş ağrısının görüldüğü migrende; ışıktan, gürültüden sakınma ve bulantı, kusma gibi durumlar da hastaların şikâyetleri arasında yer alıyor. Ailesinde migren öyküsü bulunan bireylerde migren tanısına daha çok rastlanıyor.





ANİ BAŞLAYAN BAŞ AĞRILARI ÖNEMSENMELİ

Baş ağrıları, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde günlük hayatı, yaşam kalitesini ve okul başarısını yüksek dozda etkiliyor. 5-11 Eylül Migren Farkındalık Haftası'nda açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nden Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Kolsal, "Çocukluk çağında baş ağrısı sık görülen şikâyetlerden biridir. Baş ağrıları; 7 yaş civarında yüzde 40, ergenlikte ise yüzde 70-80'lere ulaşır. Baş ağrısının süreğen olması tanısal yaklaşım için önemlidir. Ani başlayan baş ağrılarının mutlaka önemsenmesi gerekiyor. Ağrıya eşlik eden bir enfeksiyonun varlığı söz konusu olabilir. Geceleri uykudan uyandıran, özellikle sabahları kusmaların eşlik ettiği baş ağrılarında kafa içi basınç artışına sebep olabilecek tümör gibi oluşumlar düşünülebilir" diyerek, baş ağrısı ile ortaya çıkan bilinç kaybı, nöbet ya da motor fonksiyon kayıplarının kanama ve inme gibi durumları akla getirebileceğini ifade etti.