Mitomani Nedir? Mitomani (Yalan Söyleme Hastalığı) Neden Olur, Sebepleri ve Belirtileri Neler, Tedavisi Var Mı?

Bazı insanlar diğerlerinden daha sık yalan söylesede, bu genellikle zihinsel bir sağlık durumunun işareti değildir. Ancak patolojik olarak yalan söyleyen insanlarda vardır. Mitomani nedir sorusu tam olarak burada devreye girmektedir. Gelin beraber mitonami neden olur, sebepleri ve belirtileri nelerdir, tedavisi var mıdır gibi sorulara hep beraber cevap bulalım.

Mitomani (Yalan Söyleme Hastalığı) Nedir?

Günlük hayatta maruz kalınan yoğun stres, aktiviteler ve sosyal çevre baskısıyla birlikte günümüzde psikolojik sağlık sorunlarının sıklığı giderek artma eğilimindedir. Buna bağlı olarak, farklı seviyelerde, birbirinden değişik ruhsal problemler ortaya çıkmakta ve kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Aynı zamanda patolojik yalancılık veya psödoloji fantastika yani düşlemsel yalan olarak da bilinen mitomani, kompulsif dürtüler sonucunda veya alışkanlıktan dolayı sürekli, kronik bir şekilde yalan söyleme davranışına verilen isimdir.Mitomanide söz konusu olan yalan söyleme davranışı, kişinin psikolojik olarak duyduğu bir ihtiyaç veya isteği gidermesi ve davranış sonrasında rahatlaması ile tanınır. Bu anlamda, sağlıklı kişilerde de görülebilen beyaz yalanlar söyleme davranışından ayrılır. Mitomani hastalığından muzdarip olan bireyler mitoman ya da patolojik yalancı olarak tanımlanabilir. Patolojik yalan kişinin psikolojik olarak içinde bulunan söyleme isteğini gidermesi, sıkça tekrarlaması ve bu davranışın ardından rahatlama olmasıdır. Çoğu zaman yalan söylemek o kişinin yaşamının bir parçası haline gelir. Bu yalanların sonucunda ise kişi kendini ya kurban ya da kahraman ilan eder.Mitomani genellikle çeşitli psikolojik rahatsızlıklarla birlikte bulunma eğilimindedir. Klinikte özellikle, antisosyal kişilik bozukluğu olan, bipolar duygudurum bozukluğu olan veya depresyon, anksiyete gibi çeşitli psikolojik rahatsızlıklara sahip hastalarda mitomanik yalan söyleme davranışı görülebilir. Bu bağlamda, mitomani hastası olan kişilerin, ek ruhsal sorunlar açısından dikkatle incelenmesi, doğru ve etkili bir tedavinin uygulanması açısından vazgeçilmezdir.

Mitomani Neden Olur? Sebepleri ve Belirtileri Nelerdir?

Yalan söyleme hastalığı yani "Patolojik yalan" başka psikiyatrik rahatsızlıkların belirtisi olabilmektedir. Yapılan araştırmalar bazı nörolojik sorunlara sahip kişilerde de mitomanik davranışların gelişebildiğini göstermiştir. Bu anlamda beynin çeşitli bölgeleri kişilik ve ruhsal sağlıkla alakalı olduğundan, bu bölgelerdeki hasar kişilik bozukluklarına veya psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir. Tüm bunlara rağmen, mitomani ile alakalı bilgiler hala sınırlı olup, daha çok araştırmanın yapılması gerektiği söylenebilir.

Mitomani Belirtileri:

Yalan söyleyen kişi dikkat çekmek ve toplumda odak noktası olmak ister ve yalan söylediğinin farkında değildir. Düşüncelerinin gerçekliğine inanırlar.

Yalanlarıyla kendini ya kahraman ya da kurban rolüne büründürür.

Sık tekrarlanan bu yalanlar arasında bir tutarlılık bulunur ve yalanlar kişiden kişiye değişerek konsept değişikliği de gösterebilir.

Kendi hayal gücüyle ürettiği yalanlara inanmasıyla beraber gerçeklik algısında kopukluk gözlenir.

Kaygı düzeylerinin yüksek olduğu zamanlarda daha çok yalan söylerler ve rahatlama hissederler.

Sürekli olarak eski yalanlarını desteklemek amacıyla yeni yalanlar üretirler.

Mitomanlar söyledikleri yalandan rahatsızlık ve suçluluk hissetmezler.

Yalan söyledikleri sırada yüz kızarması, göz kaçırma gibi belirtiler gözlenmez. Aniden gelen sorulara karşı hızlı ve tatmin edici cevaplar verebilirler.

Mitoman kişiler hasta olduklarının farkında değildir bu yüzden tedavi olmayı kabul etmezler. Yakın çevresinin rahatsızlık duymasından ötürü psikolojik destek almaya teşvik edilirler.

Genel olarak bu hastalık ergenlik döneminde başlar, tedavi edilmezse yetişkinlik dönemine kadar devam edebilir.

Mitomaninin Sebepleri Nelerdir:

Mitomaninin sebepleri çoğunlukla çocukluk ve ergenlik dönemine dayanmaktadır. Çocukken aile bireyleri tarafından yeterince onaylanma ya da ilgi alamamış ve ebeveynlerinin yalan söyleme davranışına sıkça maruz kalmış kişilerde bu hastalığın görülebilir. Temelinde düşük benlik saygısı ve kendine güvensizlik vardır. Bunların yanı sıra bazı hastalıkların bulguları olarak da ortaya çıkabilir.

Kişilik Bozuklukları (Borderline, Antisosyal, Narsistik Kişilik Bozukluğu),

Çocukluk döneminde istismara uğramış olması,

Dürtü Kontrol Bozuklukları,

Takıntı Bozuklukları.

Mitomani Tedavisi Var Mıdır?

Mitomani tedavisinde hastalar belirtileri kendileri fark etmezler. Genellikle yakın çevrelerinin gözlemleri ve yönlendirmesi sonucu destek almayı kabul ederler. Tedavinin ilerleyebilmesi için kişinin yardıma ihtiyacı olduğuna inanması ve değişim için istekli olması önemlidir. Hastalığın teşhisini psikiyatrist koyar ve tedavi sürecinde psikologlar da psikiyatristlerle birlikte görev almaktadır. Psikoterapi bu hastalığın tedavisinde oldukça önemlidir. Psikoterapinin yanında ilaç desteği de uygulanabilir.