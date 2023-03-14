MR Sonrası Banyo Yapılır Mı? MR Çekildikten Sonra Duş Alınır Mı?

Özellikle klostrofobisi olanlar için tam bir kabus olan MR sonrası banyo yapılır mı diye düşünenler olabilir. MR çekildikten sonra duş alınır mı sorusu, hastaların merakını cezbeden bir konudur. Temizlik takıntısı bulunan hastaların isteksizce uzandığı MR yatağından dolayı bu husus birçoğu için ilgi çekicidir. MR çekiminden sonra banyoya girmenin beden için bir zararı var mıdır?

MR Sonrası Banyo Yapılır mı?

İnsan vücudunun detaylı bir biçimde görüntülenmesine ve verilerin kaydedilmesine imkan tanıyan Manyetik Rezonans Görüntüleme veya kısaca MR, hastalıkların teşhisi ve tedavisi için son derece mühim bir tekniktir. Radyo dalgaları, yüksek çekim kuvvetine sahip mıknatısları ve verileri izlemeyi sağlayan bilgisayarı ile oldukça teknolojik bir yöntem olarak dikkat çeker. Sadece hastalıkların teşhisinde değil, aynı zamanda tedavinin başarılı olup olmadığını anlamak için de kullanılır.

MR'ın çekim süresi ile ilaçlı veya ilaçsız olacağı, hastaya göre değişkenlik gösterir. Bir yatak üzerine uzanan kişiler, MR için tünel benzeri bir cihazın içine yerleştirilir. Çekim ise ortalama olarak 20-30 dakika sürer.

MR'dan sonra banyo yapılıp yapılmayacağı ise hastaların kafasını kurcalayan bir diğer konudur. Bu, tamamen hastanın kendi isteğine bağlıdır. Tıbbi açıdan herhangi bir zararı yoktur. Birçok insanın kullandığı MR cihazı yatağının temiz olmasını beklemek ise hata olur. Bundan hoşlanmayan ve temizliğe önem veren kişilerin banyo yapmasında ise hiçbir sakınca yoktur.

MR Nedir ve Ne İşe Yarar?

Manyetik Rezonans Görüntülemede (MR) hasta, manyetik alanın olduğu mini bir tünele yerleştirilir. Radyo dalgaları sayesinde, vücudunun hidrojen çekirdekleri rezonans adı verilen belirli bir durumda incelenir. Bu hidrojen çekirdekleri ise alıcı bir antende bir sinyalin oluşmasına ve görüntülemenin gerçekleşmesine imkan tanır.

Bu inceleme tekniği, insan vücudunun farklı bölümlerinden alınan sinyallerin görüntülerini elde etmeye imkan tanır. Görüntüler ise bilgisayar tarafından analiz edilir.

Manyetik rezonans görüntüleme, değişik yoğunluklardaki manyetik alanlara sahip cihazlarla yapılır. Bu yöntem, bir uzay düzleminde görüntü elde etmeyi sağlayan üstün teknolojili bir tekniktir. MR ile elde edilen görüntüler, verilerin matematiksel manipülasyonlar ile üretilmemeleri nedeniyle doğru ve gerçektirler. Bundan dolayı lezyonların, net bir biçimde belirlenmesine izin verir. Bu veriler ışığında tedavi uygulamaları ve cerrahi prosedür planlanabilir.