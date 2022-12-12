MR ve Tomografi Arasındaki Fark Nedir? Tomografi Mi Daha Ayrıntılı MR Mı, Farkları Ne?

MR ve tomografi farkı pek fazla bilinmiyor olmasının yanı sıra çoğu insan; emar mı daha iyi sonuç verir tomografi mi ya da MR mı daha zararlı tomografi mi gibi soruların cevaplarını merak edip araştırmaktadırlar. Tüm bu soruların yanıtlarını aşağıda yer alan bilgilerden bulabilirsiniz. MR ve tomografinin ne işe yaradığından biraz bahsetmek gerekirse, BT daha çok kemik yaralanmalarında ve nefes almada güçlük konusunda, MR ise omurilik rahatsızlıklarında ve beyin tümörlerinde sıklıkla tercih edilen bir sistemdir.

MR ve Tomografi Arasındaki Fark Nedir?

MR ile tomografi farkı incelendiğinde bunun nedeni tam olarak bilinmemekte fakat bulunan veriler yoluyla tahmin yürütülmektedir. MR, ağrısız olması ve alerjilere yol açabilecek herhangi bir zararı bulunmayan tekniktir. Ayrıca X ışını gibi zararlar kullanılmamaktadır. Tomografi işleminde ise çoğunlukla x ışını kullanılmakta ve yapılan araştırmalar sonucunda gerek olmadığı sürece uygulanmaması tavsiye edilmemektedir. MR mı daha zararlı tomografi mi sorusunun cevabı da böylelikle yanıtlanmıştır. İlaçlı tomografi işlemi sonrasında vücuda kontrast madde verilmekte ve dışkı yoluyla dışarı atılmaktadır. Bu maddenin verilme nedeni omuriliği veya damar yolunu daha net gözlemlenebiliyor olmasıdır.

MR ve tomografi farkı daha detaylı incelendiğinde şu şekilde sıralanmaktadır;

Tomografi gözlemleme tekniğinde x ışınlarını yani radyasyon alırken, MR görüntüleme esnasında manyetik alanlarda radyo frekansları kullanılmaktadır.

MR daha çok beyin omurilik rahatsızlıkları, atletizm sakatlanmaları, vücut iskelet sistemi, beyin hastalıkları gibi problemlerin teşhisinde kullanılmaktadır.

Tomografi görüntülenmesine oranla çok daha hızlı yanıt vermektedir. Akıllarda dolaşan, Emar mı daha iyi sonuç verir tomografi mi sorusuda böylelikle çözüme kavuşmaktadır.

sorusuda böylelikle çözüme kavuşmaktadır. Emarla tomografi aynı şey mi, tabii ki değildir. Çünkü MR çok daha detaylı bir inceleme sistemidir. Böylelikle Tomografi mi MR mı daha ayrıntılı diye düşünmeye gerek kalmamaktadır.

Tomografi Mi Daha Ayrıntılı MR Mı, Farkları Ne?

MR ile tomografi farkı arasında birçok farklılık bulunmaktadır. Örneğin MR inceleme yöntemi için manyetik alanlar tercih edilirken, tomografide ise radyasyon alanları kullanılmaktadır. MR genellikle yumuşak dokular üzerinde yapılırken değerlendirilmektedir. Tomografi ise üç boyutlu fotoğraf çekmek amacıyla kullanılan bir yöntem olarak ifade edilmektedir. Bu sebeple meydana çıkan önemli farklılıklar ile birlikte sağlıksal konularda yoğun olarak tercih edilmektedir. Sonuç olarak her iki yöntemde görüntüleme veren önemli cihazlar içerisinde yer almaktadır.

Yaşanması ihtimal pek çok sağlık problemi karşısında beden üstündeki rahatsızlıkları meydana çıkarabilmek amacıyla cihazlar önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu bahsedilen cihazlar içinde MR ile birlikte tomografide yer almaktadır. ancak MR yumuşak dokular üstünde çalışılırken, tomografide ise üç boyutlu görüntü vermek amacıyla kullanılmaktadır. Emarla tomografi aynı şey mi ya da Tomografi mi MR mı daha ayrıntılı sorularının cevapları şu şekilde verilmektedir. Tomografi yöntemi radyaston üstünden görüntülenirken, MR ise manyetik alanlar üzerinden değerlendirilmektedir. MR ile tomografi farkı tam olarak buradadır.