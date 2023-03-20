Multivitamin Faydaları Neler? Multivitamin Nedir, Ne İşe Yarar ve Neye İyi Gelir?

Multivitamin faydaları neler? konusunda yapılmış pek çok tıbbi araştırma bulunuyor. Multivitaminler üzerine hala tıp dünyasında tartışmalar bulunmaktadır ve multivitamin nelere iyi gelir? konusunda her geçen gün daha farklı yorumlar dile getirilmektedir. Peki ya tüm bu bilgilere göre multivitamin ne işe yarar? Güvenilir kaynaklardan araştırmalar yaparak hazırlanan bu makalede multivitamin faydalarına detaylıca değinildi…

Multivitamin Faydaları Neler?

Multivitamin genellikle kişilerin daha enerjik olmak için eksik vitaminleri tamamlamak amacıyla kullanıldığı düşünülen bir vitamin türüdür. Bu görüş pek tabii doğru olsa bile bu multivitaminin faydalarını özetlemeye kesinlikle yetmez. Kişinin kendini daha enerjik hissetmesi multivitaminin faydalarından sadece tek bir tanesidir.

Multivitaminin uzmanlar tarafından aktarılan faydaları aşağıda maddelenmiş haldedir. Multivitaminler;

Göz sağlığını korumada etkilidir,

Katarakt oluşum riskini büyük ölçüde azaltır,

Kan oluşmasını arttırır,

Kemiklerin daha sağlam bir yapıya kavuşmasına yardım eder,

Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur,

Depresyon ve kaygı bozukluğuyla mücadele eder,

Bağışıklığı korur ve güçlendirir,

Metabolizmayı hızlandırır,

Osteoporoz riskini azaltır,

Yaşlanmayı yavaşlatır,

Kansere karşı etkilidir ve kanser riskini de azaltır,

Cilt ve saç problemleriyle mücadelede etkilidir,

Hafızaya olumlu anlamda etki eder,

Vücuttaki besin eksikliklerini gidermeye yardımcı olur.

Multivitamin Neye Yarar?

Multivitaminler isminden de anlaşılabileceği gibi birden fazla vitamini içinde barındırırlar. İçinde barındırdığı vitaminler sayesinde aslında tam bir vitamin bombası olan multivitaminlerin hangi vitaminleri kapsadığı da doğal olarak merak edilmektedir.

Multivitaminin sağladığı tüm faydalar içinde bulunan vitaminler sayesinde gerçekleşmektedir. Bunlar sırasıyla aşağıda listelenmiştir.

Multivitamin içerisindeki D vitamini ile folik asit sahibidir. Özellikle hamileler için, yeni doğum yapmış anneler için ve bebekler için son derece önemlidir.

A vitamini vardır. Bilindiği üzre A vitamini hem göz sağlığına hem bağışıklık sistemine hem de cilt sağlığına olumlu etki eder.

Multivitaminler, B6 vitamini, çinko kalsiyum demir ile sodyumu içinde barındırır. Bu vitaminlerin multivitaminle alınıyor olması kansızlığa, yorgunluğa ve hafıza kaybına son derece iyi gelir.

B ve C vitaminleri vücuttaki hücre sağlığını sağlamlaştırmada önemlidir.

B3 vitamini, E vitamini ve Omega-3 yağ asidi bulundurur. Bunlar göz sağlığı için çok etkilidirler.

B12 vitamini ile sinir sistemi ile kan sağlığını olumlu anlamda etkiler.

Tüm bu vitaminlerin yanında içindeki kalsiyum fosfor ve magnezyum sayesinde osteoporoz riskini azaltır.

Multivitamin Nasıl Kullanılır?

Her şeyden önce belirtilmelidir ki; multivitaminlerin kullanımında herhangi bir sakınca olmasa bile düzenli olarak ilaç kullanan insanlar mutlaka ama mutlaka doktorlarına danışmalı ve doktorlarından onay aldıktan sonra multivitamin kullanımına başlamalıdırlar.

Multivitaminler genel olarak bir bardak su eşliğinde alınmalıdırlar. Vücudun sindirip eritebilmesi için multivitaminler akşam değil sabah alınmalıdırlar. Akşam alınan multivitaminlerin kalp çarpıntısına ve uykusuzluğa neden olma ihtimalleri vardır.

Tek tek ayrı vitaminleri kullanmak yerine tek seferde multivitamin almak daha mantıklıdır ve bu yolun tercih edilmesi gerekmektedir.

Multivitaminler, doktor tarafından vitamin eksiği tespit edilirse kullanılmalıdır ve bunun da doktor kontrolünde olması sağlık açısından büyük önem teşkil eder. Doktorun önerdiği doz kesinlikle aşılmamalıdır.

Multivitamin aynı zamanda veganlar ve vejetaryenler tarafından da gönül rahatlığıyla kullanılabilirler.