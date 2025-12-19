'Mutasyonlu grip' ülkemizde de görüldü! Uzmanlar uyardı: "Çok hızlı bulaşıyor..."

H3N2'nin; influenza A virüsünün alt tipi olup, gribe neden olan bir virüs olduğunu dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın, dikkat edilmesi gerekenler hakkında önemli uyarılarda bulundu.

ÜLKEMİZDE DE GÖRÜLDÜ

H3N2'nin Türkiye'de de görülmesi üzerine Prof. Dr. Fışgın, "Bu yıl Türkiye'de uygulanan mevcut grip aşısı H3N2'den de koruyor. Ancak, H3N2 çok dikkat edilmesi gereken bir virüs. Özellikle risk gruplarında daha yüksek ateş, daha şiddetli öksürük ve şiddetli kas ağrılarına yol açıyor. Şu anda diğer suşlarla birlikte H3N2 de dolaşımda" dedi.