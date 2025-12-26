Mutluluk baskısı depresyonu tetikliyor! Uzmanı uyardı: "Yeni yılda ilk önce..."

ZAMAN ÇOK HIZLI MI GEÇİYOR?

'Geçen yıl nerede olmalıydım?', 'Bu yaşta hâlâ neden buradayım?', 'Zaman çok hızlı mı geçiyor?' gibi soruların bu dönemde kişiler tarafından kendilerine sorulmaya başlandığını söyleyen Psikiyatrist Arkaz, "Özellikle zor bir yıl geçirmiş bireylerde, kendini yetersiz hissetme ve başarısızlık duygusunu derinleştirir. Oysa hayat takvim yılına sığmayacak kadar karmaşık ve inişli çıkışlıdır" dedi.



SOSYAL MEDYADAKİ MUTLULUK POZLARI YANILTICI

Yeni yıl döneminde sosyal medyanın karşılaştırma ihtiyacını zirveye taşıdığını da söyleyen Psikiyatrist Arkaz, "Kalabalık sofralar, seyahatler, büyük hedefler. ekranda görünen hayatlarla kendi yaşamını kıyaslamak çoğu zaman kişinin kendini eksik ve geride hissetmesine neden olur. Unutulan şey ise sosyal medyada gördüğümüz şey hayatın tamamı değil; seçilmiş anların vitrini olduğudur. Ama duygular bu mantıksal bilgiyi her zaman dikkate almaz" diye konuştu.