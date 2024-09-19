Narkozlu Endoskopi Ne Kadar Sürer? Anestezili Endoskopi Kaç Dakika Sürer?

Narkozlu endoskopi mide ve iç organlarda oluşan sağlık sorunlarını çok kolay bulunmasına yardımcı olur. Normalde endoskopi tamamen uyutularak yapılmayabilir. Fakat narkozlu endoskopi yani kişinin tamamen uyutulduğu endoskopi çeşidi de vardır. Bu işlemde kişinin ağzından kameralı bir kablo mideye doğru gönderilir. Bu sayede sağlık sorunun ne olduğu görüntülü bir şekilde analiz edilir. Narkozlu endoskopi ne kadar sürer, uyutularak mide endoskopi kaç dakika sürer, hasta ne zaman kendine gelir bu işlemde cevap aranması gereken sorulardır.

Narkozlu Endoskopi Ne Kadar Sürer?

Narkozlu endoskopi hastanın tamamen uyutulması ve akabinde mideye gönderilecek olan kablonun ağızdan içeri sokularak gönderilmesidir. Bu kablonun uç kısmında kamera vardır. Bu sayede mide ve iç organlar kamera ile görüntülenmektedir. Bu yöntem tıpta sıkça kullanılmaktadır. Hem uzun sürmeyen bir işlemdir hem de hastalığın daha net bulunmasını sağlamaktadır.

Endoskopi narkozlu ve narkozsuz olarak ikiye ayrılır. Narkozsuz endoskopi de narkozlu endoskopi de yaklaşık olarak aynı sürelerde yapılmaktadır. Net bir süre yoktur fakat 15 dakika ile yarım saat arasında bir süre verilmektedir. Bu sürenin değişkenliği özel durumlardan kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda bu süre içerisinde bir ağrı hissedilmemektedir.

Narkozlu Endoskopi Nasıl Yapılır?

Endoskopi tıpta kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde midede, iç organlarda var olan sağlık problemleri analiz edilmektedir. Kişinin ağzından bir kablo mideye doğru gönderilir. Bu kablo kameralıdır. Kameralı olduğu için de var olan sağlık sorunu görüntülü bir şekilde görülür. Bu sayede teşhis çok daha net koyulur ve teşhise göre bir tedavi başlatılır. Böylece sağlık sorunu en aza indirilir ya da tamamen ortadan kaldırılır.

Normalde endoskopi yapılırken kişi tamamen uyutulmaz. Bölgesel uyuşturma işlemi kullanılır. Fakat narkozlu endoskopiler de yapılmaktadır. Yani kişi tamamen uyutulur ve kameralı kablo o şekilde ağızdan mideye gönderilir. Aynı zamanda narkozlu endoskopi işlemi çok uzun sürmemektedir. 15 dakika ve yarım saat arasında bir işlemdir ve bu sürede rahatsızlığın ne olduğu bulunmaktadır.

Uyutularak Mide Endoskopi Kaç Dakika Sürer?

Narkozlu endoskopi hastanın uyutularak mide endoskopinin yapılmasıdır. Mideye atılan kameralı kablo midenin neresinde bir sorun olduğunu gösterir. Böyle bir işlemin varlığı sağlık sorunlarının daha kolay ve net bir şekilde incelenmesini sağlamıştır. Narkozlu endoskopi işlemi çok uzun süren bir işlem değildir. Genel olarak 10 ya da 15 dakika içerisinde endoskopi işlemi bitmektedir. Özel bir durum olmadığı takdirde bu süre uzamamaktadır.

Narkozlu Endoskopide Hasta Ne Zaman Kendine Gelir?

Narkozlu endoskopide hastaya narkoz verilir. Hastaya narkoz verilmesi sonucu hasta uyur ve o şekilde endoskopi yapılır. İşlem bitince hasta uyandırılır. Hastanın kendisine gelme süresi de değişmektedir. Verilen narkoza göre hastanın özel durumlarına göre kendine gelmesi farklılaşmaktadır.