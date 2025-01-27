’Neden kilo veremiyorum?’ diyenler dikkat! Meğer o kişiler yağ depolamaya daha yatkınmış...

'SAĞLIKLI KİLO ALIMININ YOLLARI' Sağlıklı kilo alımının, kalori miktarını artırmanın ötesinde bir anlayış gerektirdiğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Köleoğlu, "Kalorinin kaynağı, sağlığınızı korumanız açısından büyük önem taşır. Fast-food gibi işlenmiş gıdalar yerine, doğal ve besleyici gıdaları tercih etmek bu sürecin temel taşıdır. Örneğin, tam tahıllar, sağlıklı yağlar (örneğin zeytinyağı ve avokado), kaliteli protein kaynakları (et, tavuk, balık, yumurta) ve taze sebzeler, sağlıklı kilo alımı için ideal seçimlerdir. Ayrıca, öğün düzenine dikkat etmek gereklidir. Ana öğünlerin yanı sıra, enerji yoğunluğu yüksek ve besin değeri zengin ara öğünler eklemek, kilo alımını destekler. Bir avuç badem, fındık veya bir dilim tam buğday ekmeği üzerine sürülmüş fıstık ezmesi gibi ara öğünler, vücuda ihtiyaç duyduğu kaloriyi sağlarken aynı zamanda doyurucu bir alternatif sunar. Egzersiz de kilo alım sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ağırlık antrenmanları, alınan kalorinin kas kütlesi olarak depolanmasına yardımcı olur ve sağlıklı bir vücut yapısını destekler" ifadelerini kullandı.

'KİLO ALMASI GEREKEN BİREYLER' Hangi bireylerin kilo alması gerektiğine değinen Uzm. Dyt. Köleoğlu, "Kilo almak, herkes için gerekli bir süreç değildir. Ancak bazı bireyler için bu bir sağlık gerekliliği haline gelebilir. Örneğin, BKİ'si 18.5'in altında olan bireyler zayıf kabul edilir ve bu durum bağışıklık sistemini zayıflatabilir, hastalıklara karşı direnci azaltabilir. Kas kaybı yaşayan sporcular veya kronik hastalıklardan sonra iyileşme dönemindeki bireyler için de kilo alımı önemli bir gerekliliktir. Sağlıklı kilo alımı, yalnızca fiziksel görünümü değil, aynı zamanda genel sağlık durumunu da iyileştirir" dedi.