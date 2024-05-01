NLP Analiz testlerini artık Türkler de kullanıyor

NLP alanında birçok üniversite ve kurumda eğitim ve yönetim danışmanlığı yapan mühendis ve NLP uzmanı Onur Günal, NLP için kurumlarda yapılan yapay zeka destekli derin analiz test raporları nedir sorusuna "Yapay zeka altyapısı ile 4 yıl süren uzun AR-GE çalışmaları sonrası, dünyada sadece birkaç ülkenin uyguladığı Uluslararası onaylı yapay zeka derin analiz test raporları ileson 5 yılda kamu kurum kuruluşları, özel şirketler, kariyerini değiştirmek isteyenler, kendini değiştirmek isteyenler ve öğrencilere kariyer yolunda rehberlik eden testler ile birlikte doğru tercih yapmalarını da sağlamış oluyor. Biz NLP uzmanları; bunu test okuması, eğitimler ve koçluk seansları ile pekiştiriyoruz" şeklinde cevap verdi.

Çok iyi bir altyapının olduğunu belirten Onur Günal, binlerce kişiyi aynı anda analiz edebildiklerini söyledi:

"Türkiye'den ve dünyanın her yerinden bizlere ulaşabiliyorlar. Ayrıca, online eğitimler ile de tüm şirketlere, kurumlara, derneklere, kolejlere ve ailelere ulaşmış oluyoruz."

"TEST ET, KEŞFET et, DÖNÜŞTÜR VE GELİŞTİR" DENKLEMİ

Günal; NLP uzmanı olarak, "test et, keşfet, dönüştür ve geliştir" denkleminde ilerlediklerini belirtti. "Kurumlar veya bireyler isterse, test ve analizler için gelenleri merkezimizde değerlendiriyoruz. Yoğun çalışan kişiler ile bunu uzaktan yapabiliyor olmamız, memnuniyet yaratıyor" dedi.

Test sonunda 40 sayfaya varan derin analizi ortaya çıkmış oluyor. Kişilik tipi eğitim ve duygusal ihtiyaçları, psikolojik yönden zayıf ve güçlü yanları, liderlik yönleri, yeteneklerinin farkına varması için seansı merkezden ve online olarak uzaktan alabiliyorlar. Kurumlar için ise mükemmel bir tasarım ve insan kaynağı analizi ortaya koymuş oluyoruz" dedi.

Yaptıkları testlerin kurumlar, siyasi partiler, sendikalar, vakıflar, özel ve uluslararası şirketler, bireyler, okullar gibi farklı kategorilerde 40 sayfa test raporu çıkarılıyor. Birçok farklı alanda zihin haritasını görmenin, misyonlarını hayatlarını doğru yönlendirmelerini sağladıklarını belirtiliyor.

HANGİ KATEGORİLERDE NLP TESTİ YAPILIYOR?

Çok farklı kategorilerde test ve analiz yaptıklarını vurgulayan NLP uzmanı; "7 farklı kategoride testler yapıyoruz. Bunlar arasında yaşam analiz test raporu, siyasetçi gelişim ve iletişim testi, öğrenci tercih ve kariyer belirleme testi, kurumsal gelişim ve iletişim testi, aile gelişim ve iletişim belirleme testi, bireysel gelişim ve değişim test raporu, dernek-vakıf- sendika gelişim test raporu" şeklinde ifade etti.