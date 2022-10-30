Nörologdan önemli uyarı! Her dört kişiden birinde görülüyor:

Nöroloji Uzmanı Dr. Güven Arslan, 29 Ekim Dünya İnme Günü vesilesiyle inmeden korunmanın yolları hakkında önemli tavsiyeler verdi. Dünya genelinde ikinci en yaygın ölüm ve sakatlık sebebinin inme olduğunu belirten Dr. Arslan "Beyin damar sağlığının bozulması sonucunda beyin hücrelerini besleyen damarların tıkanması veya kanaması neticesinde bahsedilen sinir hücrelerinin ölmesi ve fonksiyonlarını yerine getrememesine inme diyoruz. Bunun sonucunda güç kaybı, konuşma bozukluğu, görme kaybı ve denge bozuklukları gibi şikayetlerden ölüme kadar her türlü sorun oluşabilir. Çoğu zaman meydana gelen fiziksel sorunlar ya kısmen düzelir ya da kalıcı olur" dedi.

Çalışmalara göre her dört kişiden birinin yaşamları boyunca inme ile karşılaştığı bilgisini veren Dr. Arslan bu kadar sık görülen, sakatlık ve ölümle sonuçlanma riski olan bu hastalığın iyi tanınması ve önlenmesi gerektiğini ifade etti. İnmenin, iskemik (damar tıkanıklığı) veya hemorajik (kanama) olmak üzere iki alt sınıfa ayrıldığını belirten Dr. Arslan "Her iki durumda da benzer klinik bulgular vardır, ayrımın yapılması için uzman hekim kontrolü hayati önem taşımaktadır ve genel olarak genetik sebepli olan inmeler genellikle 65 yaşın altında, diğer faktörlere bağlı inmeler ise 65 yaş ve üzerinde görülmektedir" diye konuştu.