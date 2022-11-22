O kişiler hastalıklardan çok daha fazla etkileniyor! Özellikle bu zamanlarda...

Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, virüslerin neden olduğu solunum yolu hastalıklarının hepsinin birbirine benzeyen şikayetlere yol açtığını, bu nedenle birbirlerinden ayrılmalarının zor olduğunu belirtti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, koronavirüs, influenza ile Respiratuar Sinsityal Virüs'ün (RSV) birbirleriyle karışabildiğini, bağışıklık sistemleri baskılandığı için gebelerin bunlardan daha fazla etkilendiğini bildirdi.

Risk grubunda olanların bundan daha ağır etkilendiğine dikkati çeken Buyru, şunları kaydetti:

"Koronavirüs, influenza, RSV denilen parainfluenza hepsi birbirine çok benzeyen belirtilere yol açıyor ve birbiriyle karışabiliyorlar. Gebeler de bağışıklık sistemleri baskılandığı için bu hastalıklardan daha fazla etkilenebiliyorlar. Hamileler de risk grubunda yer alıyorlar. Ayrıca solunum kapasiteleri gebeliğin yaptığı baskıdan dolayı azalıyor. Gebeliğin doğal seyrinde görülen çabuk yorulma, hızlı soluk alıp verme, çarpıntı gibi belirtiler de bazı enfeksiyonların gebelerde daha kötü seyretmesine neden olabiliyor."

Buyru, ileri yaştaki gebelerde diyabet ve hipertansiyon gibi birtakım hastalıkların gribal enfeksiyonların daha ağır seyretmesine yol açtığını kaydetti.