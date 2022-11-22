O kişiler hastalıklardan çok daha fazla etkileniyor! Özellikle bu zamanlarda...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, koronavirüs, influenza ile Respiratuar Sinsityal Virüs'ün (RSV) birbirleriyle karışabildiğini, bağışıklık sistemleri baskılandığı için gebelerin bunlardan daha fazla etkilendiğini bildirdi.
Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, virüslerin neden olduğu solunum yolu hastalıklarının hepsinin birbirine benzeyen şikayetlere yol açtığını, bu nedenle birbirlerinden ayrılmalarının zor olduğunu belirtti.
Risk grubunda olanların bundan daha ağır etkilendiğine dikkati çeken Buyru, şunları kaydetti:
"Koronavirüs, influenza, RSV denilen parainfluenza hepsi birbirine çok benzeyen belirtilere yol açıyor ve birbiriyle karışabiliyorlar. Gebeler de bağışıklık sistemleri baskılandığı için bu hastalıklardan daha fazla etkilenebiliyorlar. Hamileler de risk grubunda yer alıyorlar. Ayrıca solunum kapasiteleri gebeliğin yaptığı baskıdan dolayı azalıyor. Gebeliğin doğal seyrinde görülen çabuk yorulma, hızlı soluk alıp verme, çarpıntı gibi belirtiler de bazı enfeksiyonların gebelerde daha kötü seyretmesine neden olabiliyor."
Buyru, ileri yaştaki gebelerde diyabet ve hipertansiyon gibi birtakım hastalıkların gribal enfeksiyonların daha ağır seyretmesine yol açtığını kaydetti.
Hamilelerin özellikle hem koronavirüse hem de gribe karşı aşılanmaları gerektiğinin altını çizen Buyru, "Çünkü 'Basit bir enfeksiyon, çabuk iyileşir' diye geçmemek gerekir. Bunların kolaylıkla üst solunum yolu enfeksiyonu diye başlayıp, akciğer enfeksiyonuna ya da kalpte birtakım olumsuz durumlara yol açabildiklerini biliyoruz. Koronavirüs de halen gebeler için risk oluşturuyor ve diğer hastalıklarla birlikte seyredebiliyor." değerlendirmesini yaptı.
Risk grubunda olan hamilelerin bu virüslerden ağır etkilenmemesi için önlemlere dikkati etmenin şart olduğunu aktaran Buyru, hamilelerin kalabalık ortamlardan kaçınmalarını, el temizliğine dikkat etmelerini, her ortamda maske kullanmalarını, özellikle grip ve koronavirüse karşı aşı yaptırmalarını önerdi.
- Enfeksiyon hem anneyi hem bebeği etkiliyor
Buyru, enfeksiyonların hem anneyi hem bebeği olumsuz etkilediğini, kolaylıkla zatürreye dönüşebildiğini, bu dönüşümü de hamilelerin fark etmesinin çok kolay olmadığını belirtti.
Hamilelerde enfeksiyon durumlarında şikayetlerinin ağırlaşması, ateş ve solunum güçlüğü gibi belirtilerin tabloya eklenmesi halinde göğüs veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının da konuyu takip etmesinin önemli olduğunun altını çizen Buyru, bazı durumlarda o kişinin hastaneye yatırılıp takip edilmesi gerekebileceğini bildirdi.
Buyru, hamilelikte ilk üç ile son üç ayın enfeksiyonlar açısından riskli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Gerek Sağlık Bakanlığımızın gerek Dünya Sağlık Örgütünün bu konuda uyarıları var. Son iki seneyi neredeyse maskeyle geçirdik ve bu durum enfeksiyonlara karşı aslında bizi korudu ama maskeyi birdenbire bırakmak virüslerle aniden karşılaşmamıza yol açtı ve belki önceki yıllardan daha kolay enfeksiyona yakalanır duruma geldik. Gebeliğin en çok zorlayan dönemleri son üç ve ilk üç ay. İlk üç ayda düşük riski ve gebeliğe uyum sürecinden dolayı olumsuz etkilenebiliyorlar. Son aylarda erken doğum riskinden dolayı enfeksiyonlar gebeleri daha olumsuz etkileyebiliyor."