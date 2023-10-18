Obezite o hastalığa davetiye çıkarıyor! Bacaklarda ağrı ile kendini belli ediyor...

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Op. Dr. Merdan Artuç, özellikle ergenlik döneminde sık görülen kalça sorunlarından biri olan femur başı epifiz kayması hakkında açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Merdan Artuç, femur başı epifiz kaymasının çocuklarda büyük bir risk oluşturduğunu belirterek "Femur dediğimiz uyluk kemiğinin üst ucundaki baş ve boyun kısmının kayarak ilişkisinin bozulmasıdır. Ergenlik dönemi sık görülen kalça sorunlarından biridir. Hastalar kasık, uyluk iç yüzü ya da diz bölgesinde değişik derecede ağrı, kalça hareket açıklığında azalma ve topallama şikâyetleri ile başvurabilir. Ağrı öncesi küçük bir travması olabilir. Etkilenen tarafta 1 ila 2 cm kısalık olabilir" diye konuştu.

"ERKEKLERDE KIZLARA ORANLA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR"

Hastalığın nedeninin tam olarak bilinmediğine değinen Op. Dr. Merdan Artuç, şöyle devam etti:

"Hastaların şikayetlerinin 3 haftayı geçip geçmediğine bağlı olarak akut ve kronik, yük verip veremediğine göre stabil ve instabil olarak sınıflandırılmaktadır. Kayma oranı göre ise hafif, orta ve ileri derece kayma olarak sınıflandırılmıştır. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak tek bir nedene bağlamak da doğru değildir. Mekanik nedenlerin daha fazla rol oynadığı sanılmaktadır. Femur başı epifiz kayması sıklıkla 10 ila 16 yaş arası çocuklarda, 100 binde 10 görülür. Erkeklerde kızlara oranla, sol kalçada sağ kalçaya oranla daha sık, yüzde 25 oranla ise çift kalçada görülür. Femur başı epifiz kaymasında obezite en önemli risk faktörüdür. Son yıllarda çocuklarda artan obezite ile birlikte görülme sıklığında artış, görülme yaşının ise düştüğü bildirilmiştir."

"HASTANIN YÜRÜMESİNİ DESTEKLEMENİN ÖNEMİ BÜYÜK"

Op. Dr. Artuç, tanı konulduğunda hastaya yük verilmesinin engellenmesi gerektiğine işaret ederek, açıklamalarını şöyle sonlandırdı:

"Femur başı epifiz kaymasının tanısı genel olarak röntgen ile konulmaktadır. Bilgisayarlı tomografi özellikle direkt radyografide görülemeyen şüpheli durumlarda yararlı olabilir. Hastaya femur başı epifiz kayması teşhisi konulduktan sonra yürüteç ya da koltuk değneği ile yürümesinin desteklenmesini sağlamak gerekir. Bu tedavi için değil hasarın artmaması için yapılmalıdır. Femur başı epifiz kaymasını tedavisi cerrahidir. Tedavideki tek amaç tespit yöntemleri ile kaymanın bir an önce durdurulması, bu şekilde oluşabilecek daha ciddi problemlerin önlenmesidir. Ameliyat seçeneği hem kaymanın derecesi hem de cerrahın tercih ve deneyimine göre değişiklik göstermektedir. Akut ve instabil kaymalarda tespit işleminin ilk 24 ila 48 saat içinde yapılması gerektiği hakkında görüşler var. 10 yaş altı hipotiroidi, kronik böbrek yetmezliği olan obez erkek çocuklarda karşı kalçanın profilaktik olarak tespit edilmesi, diğer durumlarda karşı kalçanın iskelet gelişimini tamamlayana dek yakın takibe alınması önerilmektedir."