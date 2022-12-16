OGTT Testi Nedir? OGTT (Şeker Yükleme Testi) Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürer ve İşlem Sırasında Su İçilir Mi?

Glikoz tolerans testi yaptırmak isteyenler OGTT testi nedir sorusunu araştırabilirler. Konu ile ilgili en çok merak edilen konular arasında OGTT testi nasıl yapılır ve OGTT testi ne zaman yapılır soruları yer alır. OGTT testi sırasında su içilir mi ya da Şeker yükleme testi ne kadar sürer soruları da merak edilenler arasındadır. OGTT testi neden yapılır sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

OGTT Testi Nedir?

Glikoz tolerans testi olarak isimlendirilen test türü OGTT testi olarak adlandırılır. Yapılan test ile vücutta bulunan glikoz kullanımı ve bunun atılma kabiliyeti ölçülür. Bunun yanında kişide açlık kan şekeri seviyesi de görülebilir. Yapılan test, şeker hastalığı tanısının konulması için de önemli bir göstergedir.

OGTT Testi Nasıl Yapılır?

OGTT testi, klasik bir kan testi ile belirlenir. Bu test yapılacağı zaman sıradan kan testlerine nazaran bazı kurallara uyulması gerekir. Yapılacak olan testten önce kişi 3 gün boyunca karbonhidrat içerikli diyete başlamalıdır. Diyet yapan kişi bu süre içerisinde fiziksel aktivitelerinde herhangi bir kısıtlama yapmaz. Fiziksel aktivitelere devam edilmesi pankreastan insülin salınımını hızlandırır.

OGTT testi sadece ayakta olan hastalara uygulanır. Yatan hastalara bu testin yapılması uygun değildir. Test yapılacak olan kişinin 8-12 saattir aç olması gerekir. Bunun yanında testin sabah saatlerinde yapılması esastır. Kişiden aç karna kan alınır. Yetişkinlerde bir bardak suyun içine 75 gr glikoz, açlık kan şekeri alındıktan sonra içilmelidir. Bu oran çocuklarda 1,75 gr/kg, gebelerde ise 100 gr'dır. Glikozun alınmasını müteakip hastadan 2 saat sonra tekrar kan alınır. Bu şekilde yapılan test OGTT testi, yapılan şeker yüklemesi de OGL olarak adlandırılır.