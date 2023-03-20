Okaliptus Yağı Faydaları Neler? Okaliptus Yağı Nedir, Ne İşe Yarar ve Neye İyi Gelir?

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Okaliptus Yağı Nedir?

Okaliptüs ropikal iklimde yetişen okaliptüs ağacının yapraklarından çıkarılan esansiyel bir yağdır. Okaliptus bitkisinin yağını elde etmek için yapraklarından buhar damıtma yöntemi kullanılıyor. Uçucu bir yağ olan bu bitki, tedavi edici ve rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Okaliptus yağı, alternatif tıp başta olmak üzere gıda, sağlık, kozmetik ve temizlik alanlarında sık bir şekilde kullanılır.

Okaliptusün ana vatanı Avustralya'dır. Ayrıca mersingiller familyasından geliyor. Portekiz, İspanya, Kaliforniya'da yetiştiriliyor. Koşulların doğru şekilde sağlanması halinde bu bitkiler 100 metreyi geçen boylara sahip oluyor. Bu da onları dünyadaki çok uzun ağaçlardan biri haline getiriyor. Bu bitkinin dünya üzerinde 700'den fazla çeşidi vardır. Ayrıca bitki, çöl kurutan ve sıtma ağacı isimleriyle de tanınıyor. Birçok faydası bulunan bu yağı insanlar bitki, çay ve yağ formlarında kullanıyor.

Okaliptus Yağı Faydaları Nelerdir?

- Cildi ve saçı besler: Okaliptus yağı saç ve cilt bakım ürünlerinde sıklıkla kullanılan bir maddedir. Saçı besler ve hacim kazanmasını sağlar. Saç bitine karşı etkilidir. Ciltte akne ve sivilce oluşumunu engeller. Cildin genç kalmasına yardımcı olur. Cildin parlak ve sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar.

- Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir: Okaliptus yağı geçmişten günümüze üst solunum yolu ve akciğer hastalıklarında sıklıkla başvurulan doğal bir reçetedir. Halk arasında KOAH olarak bilinen kronik obstrüktif akciğer hastalığına iyi gelir. KOAH'ın yanı sıra soğuk algınlığı, öksürük, bronşit, astım, grip ve sinüzit gibi rahatsızlıklara karşı etkilidir. Bununla birlikte bronşit tedavisi için 6 yaşından küçüklere önerilmemektedir. Solunum yollarını temizler. Ciğerlere daha fazla hava girmesine yardımcı olur. Burun tıkanıklığını ortadan kaldırır ve rahat nefes almayı kolaylaştırır.

- Böcek ve sivrisinekleri uzaklaştırır: Sivrisinek ve böcek ısırıkları birçok insanı rahatsız eder. Eğer kulak memenizin arkasına bir miktar okaliptus yağı sürerseniz sivrisinek ve böcekler sizden uzak duracaktır. Ayrıca okaliptus yağı sivrisinek ve böcek ısırıklarının neden olduğu kızarıklık ve kaşıntıyı da kısa sürede geçirir.

- Dezenfektan olarak kullanılabilir: Okaliptus yağı antibakteriyel özelliği sayesinde doğal dezenfektan olarak kullanılır. Özellikle tuvalet ve yüzey temizliğinde doğal dezenfektan olarak tercih edilmektedir.

- Bağırsak parazitlerine karşı etkilidir: Yapılan araştırmalarda okaliptus yağının dahili kullanımının bağırsaklardaki parazit, bakteri ve mikropların büyük bölümünü öldürdüğü gözlenmiştir.

- Diş çürümesini engeller: Okaliptus yağı antienflamatuar ve antiseptik özellikleri sayesinde diş çürümesini önler. Diş enfeksiyonu ve diş eti iltihabının oluşmasını engeller. Mevcut iltihapları iyileştirir. Diş plağına karşı etkilidir.

- Ateş düşürücü etkisi vardır: Okaliptus yağının bir diğer özelliği ise vücudu serinletici etkisidir. Ateşin yükseldiği durumlarda koltuk altına ve alın bölgesine okaliptus yağı uygulandığında ateş düşer.

- Yara tedavisinde kullanılır: Yara, yanık, kesik ve böcek ısırıklarında kullanılır. Antiseptik özelliği bulunan okaliptus yağı mikropları yok eder ve iltihap oluşumunu önler. Cildi onarır ve iyileştirir.

- Zihni canlandırır: Yatıştırıcı ve canlandırıcı özelliklere sahip olan okaliptus yağı hem zihni canlandırır hem de vücuda enerji verir. Sinir ve stres sebebiyle oluşan kas sertliklerini ve ağrıları giderir. Zihni canlandırır. Odaklanma gücünü arttırır. Vücuda dinginlik ve sakinlik verir.

- Doğal bir ağrı kesicidir: Cilde uygulanması durumunda kas ağrılarını keser. Cilt yüzeyindeki şişliği azaltır. Sinüzit, stres ve yorgunluğun neden olduğu baş ağrılarına iyi gelir. Eklem ağrılarını azaltır, özellikle romatizmal hastalıkların sebep olduğu ağrılara iyi gelir.

- Mevsim alerjilerinin semptomlarını azaltır: Okaliptus yağı hem vücudun savunma sistemini destekler hem de iltihap oluşumunu önler. Bu sayede güçlenen bağışıklık sistemi alerjiye sebep olan etkenlerle daha kolay mücadele eder.

- Öksürüğü keser: Okaliptus yağının en çok bilinen faydası öksürüğe karşı doğal bir ilaç olmasıdır. Balgam söktürür ve vücudu toksinlerden arındırır.