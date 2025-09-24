Öksürdükten sonra göğsünüzde ağrı hissediyorsanız dikkat! Uzmanlar uyardı: "Sakın ihmal etmeyin yoksa..."



"HOCAM KELLE PAÇA ÇORBASI İÇELİM Mİ?"

Hastaların en sık sorduğu sorulardan birinin beslenme ile ilgili olduğunu belirten Prof. Dr. Sunam, "Hocam kelle paça çorbası içelim mi, kemik suyu faydalı mı?' diye çok soruluyor. Elbette kolajen zengini besinler faydalıdır. Kemik suyu, tavuk suyu gibi besinleri tüketmek destekleyici olabilir. Sadece çorba içerek bu eksiklikleri gideremeyiz. Medikal preparatlara da zaman zaman ihtiyaç duyuyoruz. Ama en önemlisi dengeli beslenme, hareketli yaşam ve güneşten faydalanmak" ifadelerini kullandı.

D VİTAMİNİ ÇOK ÖNEMLİ

Prof. Dr. Sunam, gençlere şu tavsiyelerde bulundu: "Güneşe çıkalım. Hareket edelim. Mümkün olduğunca sağlıksız ortamlardan, sigaradan uzak duralım ve temiz hava alalım. Sağlıklı kemikler ve sağlıklı bir yaşam için bu adımlar çok önemli."