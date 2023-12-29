Öksürüğe karşı en doğal çare! Uyku kalitesini de artırıyor...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır, "Özellikle antibiyotik kullanımının gereksiz olduğu durumlarda ebeveynler, öksürükle başa çıkmanın doğal yollarını arıyor. Bu noktada Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) tarafından önerilen bir yöntem olarak, bir yaşından büyük çocuklarda öksürük tedavisi için ham balın kullanılmasını öneriyor. Ham balın öksürüğe karşı güvenli bir tedavi yöntemi olarak öne çıkmasının yanı sıra, bilimsel çalışmalara dayanarak öksürük semptomlarını iyileştirdiği ve uyku kalitesine olumlu katkı sağladığına dair veriler de bulunmaktadır. Özellikle uyku öncesi tüketilen ham balın çocuklarda ve ebeveynlerde daha iyi bir uyku kalitesi sunabileceği belirtilmiştir" dedi.





Ham bal nedir?

Ham bal hakkında bilgi veren Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye'nin arıcılık faaliyetleri bakımından oldukça değerli bir bitki örtüsü çeşitliliğine sahip olduğunu belirterek, 8.2 milyon arı kovanı ile dünyada bal üretiminde üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Çam balının Muğla sayesinde dünyaya ihraç edildiğini belirten Samancı, "İnsan yaşamı ve beslenmesi için çok önemli olan, aynı zamanda en çok sahtecilik görülen besinlerden biri olan ham balın kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden biri de balın saf bal olup olmadığıdır. Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'ne göre 45 derecenin üzerinde ısıl işlem görmemiş ve 0,3 mm'nin üzerinde bir filtreden süzülmemiş bala ham bal adı verilmektedir. Yüksek sıcaklıklarda ısıl işlem görmemiş ve polenleri tutulacak şekilde filtre edilmiş ham bal, vitamin, mineral ve antioksidanlar bakımından zengin, besleyici değere sahip doğal bir gıdadır" diye konuştu.