Okullardaki sessiz tehlike solunum sağlığını yerle bir ediyor! Uzmanlar uyardı: "Hasta çocuğunuzu sakın okula göndermeyin yoksa..."



ZATÜRREYE ÇEVİREBİLİR

Üst solunum yolları enfeksiyonlarının iyi kontrol edilemezse dokularda pnömokok, A grubu streptokok, Hemofilus influenza ve stafilokok gibi bakteriler üreyerek, çeşitli komplikasyonlara yol açabildiğini belirten Uzm. Dr. Yazgan, şunlara dikkat çekti: "Süt çocuklarının bir kısmında komplikasyon olarak kulak iltihapları, boyundaki lenf düğümlerinin şişliği ve iltihabı görülebilir. Ayrıca baş bölgesindeki kemiklerdeki burun etrafındaki hava boşlukları iltihapları ve bronşit, bronşiolit, zatürre (pnömoni) gibi alt solunum yolları hastalıkları komplikasyonları oluşabilmektedir."



BURUN AKINTISINA DİKKAT

Bazen de sürekli bir burun akıntısı (kronik rinit) gelişebildiğini belirten Uzm. Dr. Yazgan, "Bu duruma alerjik burun iltihabı, sinüslerin enfeksiyonu, kronik geniz eti iltihabı, burunda yabancı cisim, bazı doğumsal burun hastalıkları neden olabilmekte ve ayrıntılı kulak burun boğaz muayenesi gerekebilmektedir. Ayrıca beslenme bozuklukları ve sürekli gereksiz yere burun damlası kullanılan hastalarda da kronik rinit yani sürekli burun akıntısı gelişebilmektedir" dedi.