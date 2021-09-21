Olağan dışı kilo alımı o kanser türünün habercisi olabilir

Nadir görülen karın zarı kanserinin genellikle ileri dönemde belirti verdiğine dikkati çeken Prof. Dr. Esin Korkut “Birincil karın zarı kanseri neredeyse her zaman kadınlarda olur. Karın zarı kanseri karın içinde sıvı birikimine yol açabilir. Bu da karın veya ayak bileklerinin şişmesi, solunum problemleri, aşırı yorgunluk, iştah kaybı, sıvı birikiminden dolayı olağan dışı kilo alımı ve bel ağrısına neden olabilir” dedi.

DHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 21.09.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 10:18

Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Esin Korkut, "Periton olarak bilinen karın zarının hem karın duvarını içten saran hem de organları çevreleyen bir yapıdır. Karın zarı kanseri (Peritoneal karsinomatozis), karın organlarını çevreleyen bu ince zarı (periton) etkileyen nadir bir kanser türüdür. Karın zarı kanseri sıklıkla diğer karın içi organlardaki tümörlerin karın zarına yayılması ile gelişir ve bu zarın yüzeyinde birden fazla yeni tümöre yol açar.

Karın zarında kanser oluşumu genellikle kanserin ileri bir aşamada olduğu anlamına gelir. Bunun dışında karın zarının kendisinde başlayan çok nadir birincil peritoneal karsinomatozis vakaları da vardır. Birincil periton kanserinde, kanser karın zarında başlar ve gelişir. Primer peritoneal karsinomatozis neredeyse her zaman kadınlarda olur. Cinsiyet dışında, primer peritoneal karsinomatozis için diğer risk faktörleri yaş, ailede yumurtalık veya periton kanseri öyküsü, BRCA genetik mutasyonları, hormon tedavileri, obezite ve endometriozistir" diye konuştu.

İLERLEYEN DÖNEMDE BU BELİRTİLERE NEDEN OLABİLİR İkincil periton kanserinin hem erkekleri hem de kadınları etkilediğine dikkati çeken Prof. Dr. Esin Korkut, şöyle devam etti: "İkincil periton kanseri, birincil periton kanserinden daha yaygındır. Peritoneal karsinomatozis çoğunlukla mevcut kanserler yayıldığında geliştiğinden, ana risk faktörü, diğer ileri kanserlere sahip olmaktır. Bunlar; apendiks, kolon, rektum, pankreas ve mide kanserleridir. Karın zarı kanseri çoğu zaman erken dönemde belirti vermemesinden dolayı hastalık ilerlemiş evrelerde tespit edilir. Ancak ilerleyen dönemlerde ishal, kabızlık veya mide bulantısı, karın ağrısı, şişkinlik, kilo kaybı veya alımı, iştahsızlık veya erken tokluk hissi gibi belirtiler gözlemlenebilir. Karın zarı kanseri karın içinde sıvı birikimine yol açabilir. Bu da karın veya ayak bileklerinin şişmesi, solunum problemleri, aşırı yorgunluk, iştah kaybı, sıvı birikiminden dolayı olağan dışı kilo alımı ve bel ağrısına neden olabilir."