Omega 3 Ne İşe Yarar? Omega 3 Nedir, Faydaları Neler, Hangi Besinlerde Bulunur?

Genellikle balıklarda olduğu bilinse de omega 3 ne işe yarar pek bilinmeyen bir konu olabiliyor. Bizler de bu yüzden omega 3 faydaları neler, eksikliği nelere sebep olurdu konuları hakkında araştırma yaptık. Bunun yanı sıra omega 3 ne zaman alınmalı, beyne faydaları neler gibi sorular hakkında da bulduğumuz veriler haberimizde mevcut. İçeriğimizin kalan kısmına inerek omega 3 ne işe yarar sorusunun cevabına ayrıntılarıyla ulaşabilirsiniz.

Omega 3 Nedir?

Omega 3 yağ asitleri, vücutta önemli rolleri olan ve sağlığa faydalı esansiyel yağ asitleri grubudur. Omega 3 vücut tarafından üretilemediğinden dolayı düzenli şekilde tüketilen besinler yoluyla alınabilir. Omega 3 aynı zamanda enerji kaynağı olup vücuttaki organların düzenli şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır. Omega 3, vücut işleyişinin ve organ fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamaktadır.

Omega 3 bileşenleri doğada yaygın olarak bulunan ve insan metabolizmasında önemli rolleri olan yağ asitleri grubundandır. Esansiyel yağ asitlerinden olduğu için insan vücudu için gereklidir. Tüketilen çeşitli besinler yoluyla veya takviye yoluyla vücuda alınabilir. Ayrıca omega 3 hücrenin yapılarından biri olan hücre zarının önemli bir parçasıdır. Kalp ve damar sağlığını korumada etkili olabilir.

Hücre zarının önemli bir bileşeni olan omega 3, bağışıklık sistemi , endokrin sistemi ve kardiyovasküler sisteminin düzgün şekilde çalışması için yardımcı olabilir. Vücuda yeterince omega 3 almamak vücut işleyişinde sorun çıkmasına yol açabilir. Bu durum kendini çeşitli semptomlarla gösterebilir. Omega 3 eksikliği belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

• Ciltte tahriş ve kuruluk

• Sinirlilik, depresyon ve anksiyete

• Göz kuruluğu

• Öğrenme ve dikkat süresinde bozulma

• Eklem sertliği ve ağrısı

• Saç ve tırnaklarda kırılganlık

Omega 3 Faydaları Nelerdir?

Omega 3 faydaları vücudun ve beynin işlevlerini yerine getirmede oldukça önemli rol oynar. Bununla beraber vücuttaki birçok organın yapı taşında da bulunabilir. Omega 3 yararları şu şekilde sıralanabilir:

• Depresyon ve Anksiyeteye faydası: Ruhsal sağlığı kötü etkileyen ve toplumda yaygın olarak görülen depresyon, kaygı ve anksiyete ile öne çıkabilir. Ancak düzenli şekilde omega 3 kullanımı depresyona girme riskini azaltabilir. Bununla beraber depresyon sorunu yaşayan bireyler omega 3 takviyesi ile depresyon ve anksiyetesini kontrol altına alabilir. Omega 3 yağ asiti türlerinden biri olan EPA, depresyon ve anksiyete ile savaşmada diğer yağ asiti türlerine nazaran daha etkili bir yardımcı olabilir.

• Göze olan faydası: Omega 3 yağ asitleri türlerinden biri olan DHA özellikle gözdeki retinada bol miktarda bulunur. Vücutta yeterli miktarda DHA olmadığı zaman görme sorunu meydana gelebilir. Bununla beraber yeteri miktarda DHA almak, görme bozukluklarının oluşma riskini azaltabilir.

• Beyin sağlığına olan faydası: Omega 3 yağ asitleri anne karnındaki bebeğin beyin gelişiminde etkili olabilir. Beyindeki yağ asitlerinin önemli bir miktarını oluşturan DHA, beyin gelişimi ve beynin fonksiyonlarının yerine getirmesinde önemli rollere sahiptir. Gebelik sırasında yeterli miktarda omega 3 almak bebeğin gelişimi açısından önemli bir yere sahiptir. Bununla beraber omega 3 ile birlikte folik asit almak da bebekte nöral tüpün gelişimi için önemli bir yere sahiptir.

• Omega 3'ün bebeklere sağladığı faydalar şu şekilde sıralanabilir:

- Bilişsel beyin fonksiyonlarına etki sağlaması

- İletişim ve sosyal zeka

- Normal beyin fonksiyonlarının gelişimi

• Kalp ve damar sağlığına olan faydası: Yeterli miktarda omega 3 almak, kalp ve damar sağlığının devamlılığı için önemli bir yere sahiptir. Bağışıklık sistemi tepkilerinin düzenlenmesinde rol alabilen omega 3, tansiyon, kolesterol ve damarlardaki plakların oluşmasını önlemek için kullanılabilir.

Omega 3 Nelerde Var?

Omega 3 yağ asitleri esansiyeldir ve vücut tarafından üretilemez. Bundan dolayı diyette düzenli şekilde alınması gerekir. Omega 3 açısından zengin besinler şu şekilde sıralanabilir:

• Balık ve diğer deniz ürünleri

• Keten ve chia tohumu

• Ceviz ve fıstık

• Brüksel lahanası, ıspanak, karnabahar ve brokoli

• Avokado

• Süt ve yumurta

• Yoğurt

• Yulaf

• Bitkisel yağlar (keten tohumu yağı, hardal yağı ve ceviz yağı)

• Soya fasulyesi