Omurgaya 30 kat fazla yük biniyor! Sakın böyle durmayın: Kamburluğun asıl sebebi

Gün boyu oturur pozisyonda çalışan ve bilgisayar, telefon gibi cihazları uzun süreli kullanan kişilerde, öne eğilmeye bağlı olarak postural kifoz denilen duruşsal kamburluk ortaya çıkabiliyor. Uzun saatler bilgisayar başında oturarak çalışmak, ağır yükler taşımak ve düzensiz uyku gibi birçok faktör omurga sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor.
Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Okan Özkunt, duruş bozukluğuna bağlı kamburluğun sık görülen bir rahatsızlık olduğunu belirterek, "Yarım saatten fazla oturur pozisyonda kalmak, omurga sistemine 30 kat fazla yük bindirir ve boyun düzleşmesi, sırtta duruşsal kamburluk, bel fıtığı ve süreğen ağrı gibi şikayetlere yol açabilir." ifadelerini kullandı.
Kifoz yani gerçek kamburluğun nadir görülen bir hastalık olduğunu dile getiren Özkunt, "Özellikle oturur pozisyonda çalışan ve bilgisayar, telefon gibi cihazları uzun süreli kullanan kişilerde öne eğilme pozisyonuna bağlı olarak postural kifoz denilen duruşsal kamburluk görülebilir." açıklamasında bulundu.
"KORSELER SIRT KASLARINI TEMBELLEŞTİRİYOR"
Daha dik durmak için kullanılan korseler ve dik tutma aparatlarının önerilmediğini bildiren Özkunt, "Bu aparatları kullanmak yerine, omurganın sağlıklı pozisyonunu sağlamak ve idame ettirmek için gün içindeki duruşu modifiye etmek ve en önemlisi de bazı düzenli egzersizlerle sırt kuşağı kaslarını güçlü tutmak gerekir. Korse gibi aparatlar, sırt kaslarını tembelliğe alıştıracağı için tavsiye edilmez." bilgisini paylaştı.
Herkesin kendini rahat hissettiği bir yatma pozisyonu olduğunu kaydeden Özkunt, yatarken boynun aşırı eğilmesini engelleyen ve başın ağırlığını taşımaya yardım eden bir yastığın yeterli olacağını ifade etti.
"OKUL ÇANTALARI TEK OMUZDA TAŞINMAMALI"
Çocuklarda ise tek taraflı ağır çanta taşımanın, sırt ve bel kaslarında aşırı zorlama ve kasılmaya yol açarak ağrıya sebep olabildiğini ancak skolyoz gibi gerçek omurga eğriliğine yol açmadığını belirten Doç. Dr. Okan Özkunt, özellikle okul çağındaki çocuklarda duruşsal bozukluklara neden olmamak için çantaların çok ağır olmaması ve her iki omuza aynı anda takılacak şekilde taşınmasının önerildiğini belirtti.
Kişileri bel fıtığı, omurga kireçlenmesi ya da skolyoz gibi durumlardan uzak tutmak için herhangi bir ilaç veya gıda takviyesi bulunmadığını ifade eden Özkunt, "Omurga sağlığını korumak için düzenli egzersiz yapmak, aşırı yük binmesinden ve aynı pozisyonda kalmaktan korunmak, soğuk ve aşırı stres gibi ağrıyı tetikleyici etkenlerden uzak durmak gerekir." tavsiyesinde bulundu.