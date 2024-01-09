Omurgaya 30 kat fazla yük biniyor! Sakın böyle durmayın: Kamburluğun asıl sebebi

Gün boyu oturur pozisyonda çalışan ve bilgisayar, telefon gibi cihazları uzun süreli kullanan kişilerde, öne eğilmeye bağlı olarak postural kifoz denilen duruşsal kamburluk ortaya çıkabiliyor. Uzun saatler bilgisayar başında oturarak çalışmak, ağır yükler taşımak ve düzensiz uyku gibi birçok faktör omurga sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Okan Özkunt, duruş bozukluğuna bağlı kamburluğun sık görülen bir rahatsızlık olduğunu belirterek, "Yarım saatten fazla oturur pozisyonda kalmak, omurga sistemine 30 kat fazla yük bindirir ve boyun düzleşmesi, sırtta duruşsal kamburluk, bel fıtığı ve süreğen ağrı gibi şikayetlere yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Kifoz yani gerçek kamburluğun nadir görülen bir hastalık olduğunu dile getiren Özkunt, "Özellikle oturur pozisyonda çalışan ve bilgisayar, telefon gibi cihazları uzun süreli kullanan kişilerde öne eğilme pozisyonuna bağlı olarak postural kifoz denilen duruşsal kamburluk görülebilir." açıklamasında bulundu.