Önemsemediğiniz o "basit ağrı" ölümcül kanserin habercisi!

JAMA'da yayınlanan araştırmaya göre; pankreas kanseriyle bağlantılı altı spesifik gen mutasyonu bulunuyor. Fergus Couch, bu çalışmanın, tüm pankreas kanseri hastaları için genetik testi destekleyen en kapsamlı verileri sağladığını dile getirdi. Her bir gen ile ilişkili kanser riskinin büyüklüğü hakkında tahminler sunan ilk çalışma olmasının yanı sıra aile öyküsünün tek başına bu mutasyonların kimde olduğunu tespit edememesi nedeniyle önemli olduğunu da dile getiriyor.

Tarama yöntemlerinin genişlediğini söyleyen Wolfgang, daha erken aşamalarda tümörün tespit edilmesine dair çalışmalar yapıldığını dile getirdi. Fakat bazı uyarı işaretlerine karşı dikkatli olunması gerektiğine dair uyarıda bulunan Wolfgang, basit sandığımız uyarı işaretlerinin önemli olabileceğine dair uyarıda bulunuyor.

Cerrahi Onkolog Dr. Jin He, şu anda pankreas kanseri için basit bir test bulunmadığını, çoğu vakanın ise; semptomlar ortaya çıktığında veya farklı sebeplerle girdikleri taramada görüldüğünü söyledi. Pankreas kanseri ne yazık ki tamamen engellenemese de, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durarak, sağlıklı kilo aralığında bulunarak bu risk azaltılabilir. İşte pankreas kanserinin gözden kaçırılabilecek yedi belirtisi…

SİNDİRİM SORUNLARI

Uzmanlar, açıklanmayan sindirim sorunlarının pankreas kanseri belirtisi olabileceğini gösteriyor. Pankreas Kanseri Eylem Ağı, pankreas kanseri olan kişilerde iştahsızlık, hazımsızlık ve mide bulantısı vardır. Bu semptomların bir kısmı veya tamamı, pankreastaki bir tümörün mideye veya ince bağırsağın ilk kısmına baskı yaptığında ortaya çıkabilir.

Baskı ortaya çıktığında, midede gıda kalabilir, mide bulantısı ve kusma da dahil olmak üzere çeşitli sindirim güçlüklerine neden olabilir. Sindirim semptomları pankreatik enzimlerin aktığı pankreatik kanalın tıkanması veya pankreatik enzim üretimindeki değişiklikler sebebiyle oluşabilir.

Onkolog Dr. Heinz-Josef Lenz, pankreas sıvılarının düzgün akışının olmaması durumunda sindirim tamamlanamadığını, bunun şişkinlik, iştahsızlık ve kilo kaybına neden olabileceğini belirtiyor.