Önemsemediğiniz o "basit ağrı" ölümcül kanserin habercisi!

Tarama yöntemlerinin genişlediğini söyleyen Wolfgang, daha erken aşamalarda tümörün tespit edilmesine dair çalışmalar yapıldığını dile getirdi. Fakat bazı uyarı işaretlerine karşı dikkatli olunması gerektiğine dair uyarıda bulunan Wolfgang, basit sandığımız uyarı işaretlerinin önemli olabileceğine dair uyarıda bulunuyor.
JAMA'da yayınlanan araştırmaya göre; pankreas kanseriyle bağlantılı altı spesifik gen mutasyonu bulunuyor. Fergus Couch, bu çalışmanın, tüm pankreas kanseri hastaları için genetik testi destekleyen en kapsamlı verileri sağladığını dile getirdi. Her bir gen ile ilişkili kanser riskinin büyüklüğü hakkında tahminler sunan ilk çalışma olmasının yanı sıra aile öyküsünün tek başına bu mutasyonların kimde olduğunu tespit edememesi nedeniyle önemli olduğunu da dile getiriyor.
Cerrahi Onkolog Dr. Jin He, şu anda pankreas kanseri için basit bir test bulunmadığını, çoğu vakanın ise; semptomlar ortaya çıktığında veya farklı sebeplerle girdikleri taramada görüldüğünü söyledi. Pankreas kanseri ne yazık ki tamamen engellenemese de, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durarak, sağlıklı kilo aralığında bulunarak bu risk azaltılabilir. İşte pankreas kanserinin gözden kaçırılabilecek yedi belirtisi…
SİNDİRİM SORUNLARI
Uzmanlar, açıklanmayan sindirim sorunlarının pankreas kanseri belirtisi olabileceğini gösteriyor. Pankreas Kanseri Eylem Ağı, pankreas kanseri olan kişilerde iştahsızlık, hazımsızlık ve mide bulantısı vardır. Bu semptomların bir kısmı veya tamamı, pankreastaki bir tümörün mideye veya ince bağırsağın ilk kısmına baskı yaptığında ortaya çıkabilir.
Baskı ortaya çıktığında, midede gıda kalabilir, mide bulantısı ve kusma da dahil olmak üzere çeşitli sindirim güçlüklerine neden olabilir. Sindirim semptomları pankreatik enzimlerin aktığı pankreatik kanalın tıkanması veya pankreatik enzim üretimindeki değişiklikler sebebiyle oluşabilir.
Onkolog Dr. Heinz-Josef Lenz, pankreas sıvılarının düzgün akışının olmaması durumunda sindirim tamamlanamadığını, bunun şişkinlik, iştahsızlık ve kilo kaybına neden olabileceğini belirtiyor.
KİLO KAYBI
Kilo kaybı, pankreas kanserinin yaygın bir semptomudur. Dr. Christi M. Walsh ONC, pankreas kanseri teşhisi konan kişilerin genellikle kilolarını korumayı ve sağlıklı bir diyet izlemeyi zor bulduğunu belirtti. Pankreas karında, midenin arkasında, ince bağırsağa, safra kesesine ve duodenuma yakın bir organdır. Yediğimiz besinlerin vücut hücreleri için yakıta dönüştürülmesinde önemli bir role sahiptir. Fakat pankreas tümör nedeniyle doğru bir çalışma izlemez ve bu durumda kilo vermeye başlanır.
Walsh'a göre yorgunluk, kilo kaybıyla birlikte yaşanan yaygın bir semptomdur. Pankreasın iki ana işlevi vardır: Yiyeceklerin sindirilmesine yardımcı olan ekzokrin işlev ve kan şekerini düzenleyen endokrin işlev. Bu iki işlevin çaışmaması; hastaların kilo ve kas kütlesi kaybetmesine ve ayrıca yorgun hissetmesine neden oluyor.
SARILIK
Hastalık ilerlediğinde kendini gösteren bu semptomun da tümörün bulunduğu konum nedeniyle sarılığa neden olmasına rağmen teşhis edilememesiyle sonuçlanabiliyor. Dr. Matthew Walsh, en yaygın belirtinin sarılık olduğunu ve çoğu hastanın sarılık şikayetiyle genellikle acil servise başvurdukları dile getirdi.
ANİ DİYABET TEŞHİSİ
Birçok insanın diyabeti, aslında pankreas kanserinin bir belirtisi olabilir. Dr. Suresh Chari, uzun süredir devam eden pankreas kanseri gelişme risk faktörüyle ilişkili olabileceğini belirtiyor. Riskte 1,5 ila iki kat arasında mütevazı bir artışa neden oluyor. Beş yıldan uzun süredir diyabet hastası olan kişilerde pankreas kanseri gelişme riskinin ortalamanın biraz üzerinde olduğu kabul ediliyor.
Diyabet ve pankreas kanseri arasındaki bağlantı nedir? Chari, "Pankreas kanserinin, vücuttaki hücrelerin, pankreas tarafından üretilen ve kan şekeri düzeylerini düzenlemeye yardımcı olan önemli bir hormon olan insüline dirençli hale gelmesine neden olabileceği düşünülüyor" diyor. Dr. "İnsüline dirençli diğer durumlarda (obezite gibi), pankreastaki insülin üreten hücreler, insülin direncinin üstesinden gelmek için daha fazla insülin üretir. Ancak pankreas kanseri, pankreasın insülin üreten hücrelerinin bu insülin direncine yeterince yanıt vermesini engelliyor gibi görünmektedir. •
Bu durum, diyabet gelişimine yol açar. Pankreatik nöroendokrin tümörlerin (PNET'ler) pankreasın hormon üreten hücrelerinden ortaya çıkmasına rağmen, diyabet, PNET'ler için ne bir semptom ne de risk faktörüdür… Hem diyabet hem de pankreas kanseri, doktorlar ve hastalar tarafından göz ardı edilebilecek belirsiz semptomlarla ortaya çıkabilir ve her ikisi de erken ve doğru teşhis edilirse çok daha kolay yönetilebilir. Araştırmacıların ve klinisyenlerin, tüm hastalara mümkün olan en kısa sürede doğru teşhis konduğundan emin olmak için stratejiler geliştirmesi önemlidir."
KARIN AĞRISI
Üst karın ağrısı, pankreas kanserinin en yaygın belirtilerinden biridir. Cancer Research UK, pankreas kanseri olan 10 kişiden yaklaşık %7'si (%70) ağrıları olduğu için doktorlarına gittiğini belirtti. Ağrının, pankreasın gövde ve kuyruk bölümlerinde oluşan kanserlerde daha sık görüldüğünü de dile getirdi. Mide bölgesinde başlayıp sırta yayıldığını, yatınca daha kötü, öne doğru otururken ise daha hafif bir ağrı oluşturduğunu belirtiyor.
Pankreas kanserinin erken uyarı işaretlerinin çok az olması, başlangıç evrelerinde teşhis koymayı zorlaştırıyor. Tümör pankreasın gövdesinde veya kuyruğundaysa, belirtiler çok daha sonra ortaya çıkabiliyor.