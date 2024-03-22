Onkologdan uyarı! Bağırsaklarda tümörün sebebi: Bu besini ağzına sürmeyin...



"İŞLENMİŞ VE KATKI MADDELİ GIDALARDAN UZAK DURUN"

Kolon kanserine yakalanmamak için en belirleyici faktörün kişinin yaşam tarzı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kaplan şunları dile getirdi:

"Beslenme çok önemli. Bugün hazır gıdalar, poşetlenmiş gıdalar, paketlenmiş gıdalar, tütsülenmiş gıdalar ve içerisinde birçok katkı maddesi bulunan gıdalar kansere en çok sebep olan gıdalardır. Bunun önüne geçmek ve bunu engellemek sağlıklı beslenmeyle mümkün. Meyveden ve sebze yönünden daha zengin, kızarmış ya da yanmış yiyeceklerden uzak durmak suretiyle bu kansere belirli ölçüde engel olma şansımız olabilir. Bunun dışında spor yapmak, egzersiz yapmak, kilo almamak aşırı yağlı olmamak ve bir takım semptomları kulak ardı etmeden erkenden hekime başvurmak bizi bu hastalığa yakalanmaktan bir nebze olsun uzak tutabilir."



Hastanın geçmişinde genetik olarak kolon kanseri teşhisi varsa daha dikkatli olması ve testlere daha erken başlaması gerektiğine değinen Prof. Dr. Kaplan Türkiye'de ortalama olarak kolon kanseriyle ilgili tarama testlerinin 50 yaşında başlatıldığını ancak genetik olarak riskli olan ailelerde bu taramaya 5 yıl önce yani 45 yaşında başlanması gerektiğini sözlerine ekledi.