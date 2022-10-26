Organlara kan pıhtısı atmasına neden oluyor! Bir bardak bile içmeyin

Yağlarda olduğu gibi, iltihaplanma, kan pıhtılarının nasıl oluştuğu trombosit agregasyonu gibi süreçleri yönlendirir. Platelet agregasyonu, aterosklerozda yer alan faktörlerden biridir ve tıkanıklığa ve kan pıhtılarına yol açan şeydir.

Kan pıhtısı geliştirme riskini azaltmak için aşağıdaki içeceklerden çok fazla içmemenizi tavsiye etti: