Organlara kan pıhtısı atmasına neden oluyor! Bir bardak bile içmeyin

Bazı gıdalar, kilo almanın yanı sıra kolesterol oranının artışını da tetikleyebilir. Bununla birlikte bir içecek türü de bu noktada oldukça etkilidir. Beslenme Uzmanı Rory Batt'a göre; kolesterol seviyeleri üzerindeki etkileri nedeniyle şekerli içecekler, damarlardaki pıhtılaşmanın başat sebeplerinden biri.
Kan pıhtısı, jel benzeri bir maddeye dönüşen küçük kan kümeleridir. Bir noktada oluşan kesik halinde aşırı kanamaya önlemek için gereken pıhtılaşma, doğal olarak çözünmediğinde tehlikeli olabilir. Akciğerler veya kalp gibi organlara gitmesi halinde ise büyük bir endişe kaynağına dönüşür.
Beslenme Uzmanı Batt, şekerin kan pıhtılaşması riskini artıracağını, şekerli gıdalar ateroskleroza yol açan birçok yola da dahildi. Yağlara benzer bir şekilde, kötü kolesterolü artırmakla kalmaz, aynı zamanda kötü kolesterolü "oksitlenmiş" düşük yoğunluklu kötü kolesterolünde neden olan oksidatif stres ve iltihaplanmayı da beraberinde getirir.
Yağlarda olduğu gibi, iltihaplanma, kan pıhtılarının nasıl oluştuğu trombosit agregasyonu gibi süreçleri yönlendirir. Platelet agregasyonu, aterosklerozda yer alan faktörlerden biridir ve tıkanıklığa ve kan pıhtılarına yol açan şeydir.
Kan pıhtısı geliştirme riskini azaltmak için aşağıdaki içeceklerden çok fazla içmemenizi tavsiye etti:
Cleveland Clinic ayrıca şekerin kötü kolesterol seviyelerini yükseltebileceğini belirtiyor. Şeker oranı yüksek diyetler karaciğerinizin daha "kötü" LDL (düşük yoğunluklu lipoprotein) kolesterol sentezlemesine neden olur. Şeker oranı yüksek bir, "iyi" HDL (yüksek yoğunluklu lipoprotein) kolesterolünüzü düşürür.
Amerikan Kalp Derneği, bir çalışmanın kolesterol ile damarda kan pıhtısı oluştuğunda ortaya çıkan venöz tromboembolizm (VTE) arasında bir bağlantı bulduğunu bildirdi. "Kötü" kolesterol olarak adlandırılan LDL kolesterolün, kalp krizlerine ve felçlere yol açabilen arterleri daralttığı biliniyor.
Yeni araştırmalar gösteriyor ki, şimdi venöz tromboembolizme katkıda bulunduğundan şüpheleniliyor. Bir kan pıhtısı belirtileri şunları içerir:
İki tip VTE vardır, derin ven trombozu (DVT) veya pulmoner emboli (PE). Derin ven trombozu, genellikle bacakta olmak üzere derin bir damardaki pıhtıdır. Amerikan Kalp Derneği, DVT bazen kolu veya diğer damarları etkiler.
Bir DVT pıhtısı bir damar duvarından koptuğunda, akciğerlere gittiğinde ve ardından kan akışının bir kısmını veya tamamını bloke ettiğinde bir pulmoner emboli meydana gelir. Uyluktan kaynaklanan kan pıhtılarının, alt bacaktaki veya vücudun diğer bölümlerindeki kan pıhtılarından daha fazla kopup akciğerlere gitme olasılığı daha yüksektir.