Oruç tutanları gün boyu susatmayan sahur tarifi! Acıkmayı da önlüyor...



"KIRMIZI MEYVELER ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ TAŞIR"

Yoğurt ve yulaf karışımı da yapılabileceğine değinen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dilem İrkin Koçan, "Çünkü yoğurt hem protein hem de probiyotik kaynağıdır. Yulaf, lif içerdiği için bizi ciddi anlamda tok tutar. Midede şişkinlik yapar. Yine meyvelerle destekleyip meyvelerden kan şekerimizi dengeleyebiliriz. Kırmızı renkli meyvelerle destekleyip antioksidan özelliğinden yararlanabiliriz. Kahvaltı alternatifi olarak ise sebzeli omletlerden yararlanılabilir. Yağ içeriği olan avokado artık yavaş yavaş mutfağımıza girdi. Protein kaynağı yumurtayla beraber tüketebiliriz. Bu bizi aynı zamanda ciddi anlamda tok tutar, bağışıklığımızı destekler. Kardiyovasküler, kolesterol problemimiz varsa bunu destekler" açıklaması yaptı.



"TUZLU YİYECEKLER SUSATIR UZAK DURUN"

Sahurun bütün gün aç kalmamayı sağlayacak en iyi öğün olduğunun altını çizen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dilem İrkin Koçan, "O yüzden mümkün olduğunca seçimimize dikkat etmemiz gerekiyor. Temel protein kaynağımız proteinin kesin olması gerekir. Protein deyince akla ilk gelen şey ise yumurtadır. Sahurda mutlaka 1 ya da 2 yumurta yemelisiniz. Yine peynir de aynı şekilde sahurda bulunmalıdır. Ancak mümkün olduğunca tuzsuz olmasına dikkat etmelisiniz. Çünkü tuzlu yiyecekler susatır. Zeytin de bulunabilir ancak o da tuzlu olmasın" dedi.