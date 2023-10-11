Otururken oluşan bu ağrıya dikkat! Genel cerrah uyardı...

Hemoroid rahatsızlığı günümüzde oldukça yaygın bir şekilde görülüyor. Rahatsızlık yaygın olduğu için diğer yaygın hastalıklar gibi komşu tavsiyeleri de artıyor. Hemoroid rahatsızlığının tedavisinin kişiye özel olduğuna ifade eden Genel Cerrah Doç. Dr. Ahmet Okuş, komşu tavsiyelerinin hastalığın durumunu daha da kötüleştirebileceğine dikkat çekti. Doç. Dr. Ahmet Okuş, hemoriod tedavisinin kişisel olduğunu, kulaktan dolma yöntemlerin uygulanmaması ve ilaçların kullanılmaması gerektiğine vurgu yaparak, "Hemoroid dediğimiz makattaki yastıkçılardır. Aslında fizyolojik olarak bu yastıkçılar herkeste var. Bu yastıkçıların normalden fazla büyüyüp aşağıya doğru sarkmasına 'hemoroid' diyoruz. Hemoroidin birçok sebebi ve evresine göre çeşitli tedavi yöntemleri var. En doğrusu uzman bir hekimin tanıyı koyup, doğru tedaviyi uygulamasıdır" dedi.



Hemoroid tedavisinin hastalığın evrelerine göre şekillendiğini belirten Doç. Dr. Ahmet Okuş, "Hemoroid çeşitleri, belirtilerine, bulunduğu konuma göre gruplandırılır. Hastalık derecesine göre 4 evreden oluşur ve evrelerine göre de tedavi şekli değişir. Örneğin Evre 1 'deki hastaya ilaç tedavisi daha uygun olurken, Evre 4 'teki hastaya cerrahi operasyon yapılması daha uygundur" şeklinde konuştu. Tedavi edilmezse günlük yaşamı büyük ölçüde olumsuz etkilediğini belirten Doç. Dr. Ahmet Okuş, hemoroid hastalığının evrelerinin iç basurun makattan ne kadar çıktığıyla alakalı olduğunu söyledi.





Evrelere göre kişisel tedavi olmalı

Genel Cerrah Doç. Dr. Ahmet Okuş, hastalığın 1. ve 2. evresinde sadece ilaç tedavisinin yeterli olabileceğini, 3. ve 4. evresinde ise cerrahi işlemin gerekli olabileceğini anlattı.



Yastıkçıkların makattan ne kadar dışarıya çıktığına bakarak hemoriod hastalığının evresinin tespit edildiğini söyleyen Doç. Dr. Ahmet Okuş, "Hemoroid, sancılı ve ağrılı bir süreçtir. İleri seviyelerde kişilerin oturmasına dahi engel olurken, dışkı sırasında da kanama ve ağrı meydana gelir. Eğer hemoroid hastalığı başlangıç seviyesinde ise krem, fitil ya da ağız yolu ile alınan ilaçlar ile tedaviler uygulanabilir. Eğer ilaç yeterli olmaz ise cerrahi operasyon yapılabilir" ifadelerini kullandı.