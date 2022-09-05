Özellikle erkekler daha büyük risk altında! Beyinde komplikasyonlara neden oluyor...

Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan, özellikle yaz ve sonbahar aylarında sık görülen Batı Nil Virüsünün (BNV) sebep olduğu en ciddi komplikasyonun beyinde enfeksiyon gelişmesi olduğunu belirterek, hastalığın bilinen bir tedavisi olmadığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Bill Gates'in salgın hastalıklar üzerinde çalışma yapmak için sivrisinek fabrikası kurduğu iddiaları ve Yunanistan'da can kaybına yol açan Batı Nil Virüsü haberleri, sivrisinek kaynaklı salgın hastalıklar konusunda endişeleri artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ceylan, Yunanistan'da 24 saat içinde 123 vakada görülen ve 11 can kaybıyla sonuçlanan Batı Nil Virüsü hakkında bilgi verdi.