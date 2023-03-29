Ozon Tedavisi Ne İşe Yarar? Ozon Tedavisi Faydaları Neler, Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Ozon tedavisi ne işe yarar sorusu bunu yaptırmak isteyen kişiler için öğrenilmesi gerekenler arasındadır. Bunun yanı sıra ozon tedavisi faydaları ve zararları neler sorusu da cevap bulmalıdır. Çünkü her ne kadar destekleyici bir tedavi olarak karşımıza çıksa da her tedavide olabileceği gibi bilmediğimiz bir yan etki ile karşı karşıya kalabiliriz. Böyle bir duruma maruz kalmamak için ozon tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir öğrenmemiz gerekmektedir. Bu noktada haberimizi okumaya devam ederek ozon tedavisi ne işe yarar detaylarıyla öğrenebilirsiniz.

Ozon Tedavisi Nedir?

Ozon tedavisi ozon terapisi olarak da bilir ve hastaların dolaşım sistemlerine ozon ve oksijen karışımı uygulanması ile farklı hastalıkların tedavisine destek olmak amacı ile yapılan bir işlemdir. Atmosferde bulunan renksiz ve kokulu bir gaz olan oksijenin kararsız bir formu olan ozondur. Son zamanlarda ozon gazından tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak da faydalanılmaktadır. Bunun sebebi ise, ozonun oksitleme özelliğinin yüksek olması sayesinde mikroorganizmaları ve toksinleri sterilizasyon ve filtreleme işlemlerinde kullanılmasıdır.

Ozon Tedavisi Ne İşe Yarar?

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ozonun, özellikle bağışıklık sistemindeki hastalıkların tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir. Bunun dışında farklı hastalıklar için faydalanılan ozon tedavisinin, hücre yenilenmesini hızlandırmak, kan şekerini düşürmek, oksijen azlığını gidermek gibi birçok görevi vardır.

Ozon tedavisinin uygulandığı hastalıklar ise şunlardır:

- Kanser

- Bel fıtığı

- Diyabet

- Periodontit ve diş hastalıkları

- Anti-aging

- Kronik yaralar

- Kronik yorgunluk

- İskemik hastalıklar

- Bakteri ve mantar enfeksiyonları

- Astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalıkları

- Behçet hastalığı gibi otoimmun hastalıklar

- Migren

- Romatizmal hastalıklar

- Dolaşım sistemi bozuklukları

- Göz hastalıkları

- Alzheimer ve demans gibi geriatrik hastalıklar

- AIDS

- Sedef gibi cilt hastalıkları

- Fibromiyalji ve diğer kas ağrıları

Kanser tedavisine ek olarak, bağışıklık sistemi üzerinde etkili olmasından dolayı, çokça tercih edilmektedir. Tedavinin, metabolizmayı uyandırıp hücrelere oksijen desteği sağladığı için kanserli hücrelerin yok olmasına katkı sağladığı düşünülmektedir.

Solunum ve dolaşım sisteminde meydana gelen hastalıkların tedavisinde de kullanılan ozon tedavisi, diyabet, astım, KOAH hastalarda üzerinde pozitif sonuçlar doğurduğu gözlemlenmiştir. Diyabet hastalarının özellikle ayak çevresinde oluşan uyuşma ve ağrı gibi şikayetlerinde ve dolaşım bozukluklarının tedavi edilmesinde uygulanmaktadır. Solunum yolu hastalıkları üzerinde, kandaki oksijen seviyesini artırması ve hastaların nefes almasını kolaylaştırmasıyla da etkili olmaktadır.

Yara ve enfeksiyon hastalıklarının da tedavisinde kullanılan ozon, mikrop ve bakterilerin üremesine engel olarak dokuların iyileşmesini hızlandırmaktadır. Özellikle kronik ve iyileşmeyen diyabet ve yatak yaraları, varis ve yumuşak dokuda görülen enfeksiyon ve yaralanmalarda etkili sonuçlar alınmaktadır.

Ozon Tedavisinin Faydaları Nelerdir?

Çeşitli hastalıkların tamamlayıcı tedavisi olarak uygulanan ozon tedavisi yaptıran kişilere pek çok fayda sağlamaktadır. Hücre ve dokulardaki oksijen seviyesini artırmaya dayanan bu tedavi yöntemi bağışık sistemini güçlendirmesi ve kan dolaşımını hızlandırmaktadır. Bağışıklığın güçlenmesi özellikle enfeksiyon hastalıklarına karşı koruma sağlamakla birlikte aynı zamanda tansiyonu ve hormonları dengelemekte, kas ve eklem ağrılarını azaltmakta, beyin fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlamaktadır.

Ozon Tedavisi Zararları Nelerdir?

Ozon tedavisi, ozon gazının vücuttaki bazı hastalıkları veya ağrıları tedavi etmek suretiyle uygulanan bir alternatif tıp yöntemidir. Bu tedavi doğru şekilde uygulandığı zaman genellikle güvenli bir tedavi olarak kabul edilir. Ancak, her tedavide geçerli olduğu gibi, yanlış uygulama, aşırı doz veya uygunsuz bir tedavinin seçilmesi gibi olası durumlarla karşı karşıya kalındığı zaman zararlı etkiler ortaya çıkabilmektedir. Ozon tedavisi sırasında yanlış müdahale ile ortaya çıkabilecek olası yan etkiler arasında baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi, uyku bozuklukları, iştahsızlık ve mide rahatsızlıkları vardır. Ozon tedavisi sırasında ortaya çıkan yüksek doz ozon, solunum yolu tahrişi, göz ve cildin tahrişi gibi zararlı etkilere neden olabilmektedir. Bu tür rahatsızlıklara maruz kalmamak ve daha sağlıklı bilgiler almak adına uzman bir hekime başvurmanızı öneririz.